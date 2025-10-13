Prayagraj News : मीरापुर में 60 फीट रोड पर फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगी, बुझाने पहुंचे फायरकर्मी
प्रयागराज के मीरापुर में 60 फीट रोड पर एक फर्नीचर गोदाम में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैली और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली के पहले प्रयागराज में आग की घटना हो गई। शहर के मीरापुर इलाके में सोमवार सुबह एक फर्नीचर के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का प्रयास करने लगी, हालांकि अभी तक पूरी तरह से आग नहीं बुझ सकी है।
मीरापुर के हर्षवर्धन नगर के 60 फीट रोड पर घटना
मीरापुर स्थित हर्षवर्धन नगर के 60 फीट रोड पर जा रहे लोगों ने सुबह वहां स्थित स्थित एक फर्नीचर के गोदाम से धुआं उठता देखा। जब तक लोग समझ पाते, कुछ ही देर में आग की भीषण लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। इससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। खबर पाकर मौके पर पहुंचे फायरकर्मी आग पर काबू पाने में जुट गए।
रानी के मकान में स्थित फर्नीचर के गोदाम में लगी आग
60 फीट की रहने वाली रानी ने मकान की तीसरी मंजिल पर फर्नीचर का गोदाम बना रखा है। सोमवार सुबह आसपास के लोगों ने तीसरी मंजिल से धुआं उठता देखा तो शोर मचाया। मकान के नीचे तल पर रह रहे लोग ऊपर पहुंचे तो गोदाम में भीषण आग लगी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रास्ता रोक दिया।
आग लगने का ज्ञात नहीं हो सका कारण
आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को दी गई। कुछ ही देर में वहां फायर कर्मी पहुंचे। तीन फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। आग किन कारणों से लगी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।
