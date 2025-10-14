गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने साथियों संग की लूट, मुख्य आरोपित समेत चार गिरफ्तार, नकदी-मोबाइल व बाइक बरामद

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अपराध करने वालों को कोई न कोई बहाना जरूर मिल जाता है। अब देखिए प्रयागराज में अपनी गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए एक युवक ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। उसका साथ दोस्तों ने भी दिया। हालांकि सभी पकड़े गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला का पर्स लूट लिया था चार युवकों ने एक युवक ने साथियों संग महिला का पर्स लूट लिया। पुलिस ने मंगलवार को लूट की घटना में शामिल मुख्य आरोपित अभय त्रिपाठी के साथ ही उसके साथी साहिल उर्फ बटलर, किशन प्रजापति, सैय्यद तनवीर निवासी खुल्दाबाद को गिरफ्तार करते हुए घटना का राजफाश किया।

एक आरोपित अभी वांछित है गिरफतार किए गए चारों युवकों की जब पुलिस ने तलाश ली तो उनके पास से 82 हजार रुपये नकद मिले। इसके अलावा बाइक और मोबाइल फोर भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार दिलशाद अभी वांछित है। उसकी तलाश की जा रही है।

कोतवाली के गोबर गली में चार दिन पूर्व लूट की थी एडीसीपी सिटी पुष्कर वर्मा ने बताया बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के गोबर गली में चार दिन पहले बाइक सवार युवकों ने आटो सवार संदीप त्रिपाठी की पत्नी का पर्स छीन लिया था। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस और एसओजी टीम को लगाया गया। इस बीच सीसीटीवी फुटेज से अभियुक्तों के बारे में पता चला जिसके बाद गिरफ्तारी की गई।