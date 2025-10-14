Language
    गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने साथियों संग की लूट, मुख्य आरोपित समेत चार गिरफ्तार, नकदी-मोबाइल व बाइक बरामद

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:22 PM (IST)

    प्रयागराज में गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए एक युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी अभय त्रिपाठी और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 82 हजार रुपये, बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार, गर्लफ्रेंड की महंगी डिमांड पूरी करने के लिए अभय ने लूट की योजना बनाई थी। एक अन्य आरोपी, दिलशाद, अभी भी फरार है।

    प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में महिला से लूटपाट करने वाले आरोपित। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अपराध करने वालों को कोई न कोई बहाना जरूर मिल जाता है। अब देखिए प्रयागराज में अपनी गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए एक युवक ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। उसका साथ दोस्तों ने भी दिया। हालांकि सभी पकड़े गए हैं।

    महिला का पर्स लूट लिया था चार युवकों ने 

    एक युवक ने साथियों संग महिला का पर्स लूट लिया। पुलिस ने मंगलवार को लूट की घटना में शामिल मुख्य आरोपित अभय त्रिपाठी के साथ ही उसके साथी साहिल उर्फ बटलर, किशन प्रजापति, सैय्यद तनवीर निवासी खुल्दाबाद को गिरफ्तार करते हुए घटना का राजफाश किया।

    एक आरोपित अभी वांछित है 

    गिरफतार किए गए चारों युवकों की जब पुलिस ने तलाश ली तो उनके पास से 82 हजार रुपये नकद मिले। इसके अलावा बाइक और मोबाइल फोर भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार दिलशाद अभी वांछित है। उसकी तलाश की जा रही है। 

    कोतवाली के गोबर गली में चार दिन पूर्व लूट की थी

    एडीसीपी सिटी पुष्कर वर्मा ने बताया बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के गोबर गली में चार दिन पहले बाइक सवार युवकों ने आटो सवार संदीप त्रिपाठी की पत्नी का पर्स छीन लिया था। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस और एसओजी टीम को लगाया गया। इस बीच सीसीटीवी फुटेज से अभियुक्तों के बारे में पता चला जिसके बाद गिरफ्तारी की गई।

    झूंसी निवासी महिला का छीना था पर्स 

    पूछताछ में पता चला कि अभय त्रिपाठी की गर्लफ्रेंड है, जो महंगे/ब्रांडेड की डिमांड करती है। बैठकबाजी में उसने काफी पैसा खर्च किया। इसके बाद गर्लफ्रेंड ने महंगा पर्स, लिपिस्टिक मांगा। तब अभय ने अपने साथियों के साथ झूंसी निवासी संदीप की पत्नी से पर्स छीना था।

