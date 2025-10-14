प्रयागराज, प्रतापगढ़ व कौशांबी के 50 रूट पर रोडवेज बसें चलेंगी, शहर से गांव तक के यात्रियों को सुविधा
प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशांबी में शहर और आसपास के गांवों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने शहर से गांवों तक के लिए 50 नए रोडवेज बस रूटों को मंजूरी दी है। इन रूटों पर अनुबंधित बसें चलेंगी, जिससे गांवों से शहर तक का सफर आसान हो जाएगा। निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, और जल्द ही बसों का संचालन शुरू हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर से लेकर गांव तक के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब रोडवेज बसें शहर से गांव तक और गांव के आखिरी छोर से शहर तक आएंगी। यानी गांवों से लोगों का शहर पहुंचना आसान हो जाएगा।
नियमित बसें चलाई जाएंगं
अब 42 किलोमीटर दूर न्यायीपुर जाना हो, 45 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर और मऊआइमा, 35 किलोमीटर दूर नेवादा या 52 किलोमीटर दूर कल्याणपुर जाना हो बसों की कमी नहीं होगी, यहां नियमित तौर पर अनुबंधित बसों का संचालन रोडवेज करेगा।
इन रूटों पर अनुबंध पर चलेंगे बसें
इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने प्रयागराज शहर से ग्रामीण क्षेत्रों को बस के जरिए जोड़ने के लिए 50 रुटों की सूची जारी कर दी है। इन रूटों पर अनुबंधित बसें चलेंगी और अनुबंध के लिए निविदा भी जारी कर दी गई है। 31 अक्टूबर तक निविदा के फार्म भरे जा सकते हैं। एक नवंबर को निविदा खोली जाएगी।
इ्र-निविदा जारी की गई
क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि सीएनजी/डीजल बसें चलाने के लिए (54 रूट के लिए) ई-निविदा जारी की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाओं को मजबूती मिलेगी। इच्छुक निविदाकर्ता वेबसाइट पर 31 अक्टूबर 2025, शाम 4 बजे तक निविदा अपलोड कर सकते हैं।
निविदा कैसे भरें
तकनीकी निविदा में आधार कार्ड या निवास प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतियां, पूर्ण भरा फार्म ख और बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी अनिवार्य है। प्रति बस निविदा शुल्क 2360 रुपये (जीएसटी सहित) तथा ईएमडी 20,000 रुपये का ड्राफ्ट व मूल दस्तावेज कार्यालय में जमा करने पड़ेंगे। 28-35 सीट वाली बस के लिए सामान्य मार्ग पर 4.05 रुपये प्रति किमी, जबकि 52 या अधिक सीटों के लिए 6.35 रुपये प्रति किमी आधार मूल्य है।
इन रूटों पर चलेंगी बसें
प्रयागराज जनपद में बस रूट
मार्ग का नाम लंबाई (किमी)
मोतिहां-जगतपुर-प्रयागराज-बादशाहपुर 79
कोटवा-हनुमानगंज-प्रयागराज-हंडिया 62
प्रयागराज-मंझनपुर-मडूकी-देवरा-धाता 70
प्रयागराज मंझनपुर-उद्दिन अफजलपुरवारी 72
प्रयागराज-मंझनपुर-वारातफरी-कैमा-अनेठी-थोन 76
प्रयागराज-कौशांबी-बैगयों-करारी-मंझनपुर 81
प्रयागराज-मंडानपुर-कोरो-टेगाई-टेडीमोड-शहजादपुर 69
प्रयागराज-घूरपुर-इमिलियन 44|
प्रयागराज -चिल्ला-पहआ-लालापुर- शंकरगढ 43
प्रयागराज- छिवकी-कमा कौंधियारा 58
प्रयागराज-भीरपुर-लटकहाघाट 33
प्रयागराज बेन्दो- सिरसा -मोनाई-दीधिया 41
प्रयागराज -मेजारोड -मेजा तहसील-मांडाखास 63
प्रयागराज मेजारोड- रामनगर-मिसिरपुर 67
प्रयागराज झीरी-लच्छीपुर वाया बदहरा-भडेवरा 57|
प्रयागराज -न्यायीपुर-जवाहरलाल नेहरू इंटर कालेज वाया नवावगंज 42
प्रयागराज -टोडी का पुरवा वाया नवावगंज 50
प्रयागराज- श्रृंगेरपुर वाया भगौतीपुर 45
प्रयागराज-मऊआइमा वाया फाफामऊ कलंदरपुर 38
प्रयागराज -नेवादा वाया हथिगहां होलागढ़ 35
प्रयागराज कल्यानपुर वाया मऊआइमा 45
प्रयागराज- काशीपुर वाया नवावगंज 30
प्रयागराज-फूरेसरघाट वाया कौडिहार 34
प्रयागराज -कल्यानपुर वाया सोरांव सिसवा मदारी 31
प्रयागराज-कल्यानपुर वाया सोराव होलागढ-नेवादा 52
प्रयागराज- श्रृंगेरपुर वाया कौडिहार 42
प्रयागराज- जनताबाजार वाया सरायममरेज 31
प्रयागराज- बसगित वाया हनुमानगंज 47
प्रयागराज- मोहम्दाबाद वाया सहसों 50
प्रयागराज-कटहरा वाया अमोलवा | 43
प्रयागराज-सैदपुर वाया फूलपुर 55
प्रयागराज-जंघई वाया फूलपुर-उग्रसेनपुर 35
प्रयागराज-हंडिया वाया भोपतपुर 45
प्रयागराज-लक्षागृह वाया हण्डिया 44
प्रयागराज-पिपरी वाया हण्डिया 66
प्रयागराज शुक्लापुर वाया सहसो | 53
प्रयागराज-असाडिया वाया बगहा 61
प्रयागराज-जोगिया शेखपुर वाया बाबूगंज ढोकरी 47
प्रयागराज-चायल-सटई बाजार 44
प्रयागराज-इमामगंज-उमरछा 58
प्रयागराज-मन्दरमोड-तिल्हापुर-औधन 48
कौशांबी जनपद में बस रूट
मंझनपुर-भरवारी- करारी- पश्चिमशरीरा 34
शहजादपुर-कड़ा-सैनी- मंझनपुर 35
प्रतापगढ़ जनपद में बस रूट
प्रतापगढ सरायभूपति-पर्वतपुर सरायआनादेव 77
प्रतापगढ़-तरोल वाया सरायभूपति 40
प्रतापगढ़ कलानी वाया मानधाता 34
प्रतापगढ़-परियावा 86
प्रतापगढ हौदेश्वरनाथधाम वाया कुंडा 70
प्रतापगढ़-गोतनी वाया कुंडा 69
लालगंज-किठावर 69
मीरजापुर जनपद में बस रूट
मीरजापुर-बेलाही वाया कलवारी 51
मीरजापुर-दुवार कला वाया हलिया 60
मीरजापुर-हालिया मतवार-कुसियरा 78
मीरजापुर-गैपुरा-रामपुरघाट-बबूरा 42
