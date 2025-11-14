Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPESSC New President : शिक्षा आयोग को दिसंबर से पूर्व नया अध्यक्ष मिलना मुश्किल, फिर से आवेदन लेने पर लटकी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:06 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) को नया अध्यक्ष मिलने में देरी हो सकती है। पहले लिए गए आवेदनों पर साक्षात्कार नहीं हो सका, इसलिए अधिनियम में संशोधन किया गया। अब नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे, जिससे अध्यक्ष का चयन और विलंबित हो सकता है। दिसंबर से पहले अध्यक्ष मिलने की संभावना कम है।

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी हो रही है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) में अध्यक्ष पद के लिए आवेदन तो लिए गए, लेकिन प्राप्त आवेदनों पर साक्षात्कार कराने का निर्णय शासन स्तर पर नहीं हो सका है। ऐसे में अध्यक्ष पद पर आवेदन लेने का दायरा बढ़ाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयोग ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन दी गई मंजूरी

    इसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश-2025 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई। इस संशोधन से भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होने की शर्त के स्थान पर अब प्रमुख सचिव या समकक्ष पद पर कार्य कर चुके अधिकारी भी अध्यक्ष बन सकेंगे। ऐसे में नए सिरे से आवेदन लेकर स्क्रीनिंग के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाए जाने पर नवंबर में अध्यक्ष का चयन मुश्किल है।

    अध्यक्ष का इस्तीफा के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू

    शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय का इस्तीफा 26 सितंबर को स्वीकार किए जाने के दिन ही नए अध्यक्ष के चयन के लिए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आवेदन के लिए 21 अक्टूबर तक यानी 26 दिन का समय दिया गया था।

    37 आवेदन स्क्रीनिंग के बाद मानक के अनुरूप थे 

    इस अवधि में आए कुल 67 आवेदनों में 37 ही स्क्रीनिंग के बाद मानक के अनुरूप थे। इनमें से अध्यक्ष के नामों को लेकर दो बार उच्चस्तरीय बैठक हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर मध्य तक आयोग को अध्यक्ष मिल जाएंगे।

    नए सिरे से विज्ञापन जारी करने की तैयारी 

    ऐसे में अब आवेदन का दायरा बढ़ाने के लिए अधिनियम में संशोधन कर अब नए सिरे से विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी है। चूंकि इसके पहले आवेदन के लिए 26 दिन का समय दिया गया था, ऐसे में संभावना है कि यदि अध्यक्ष का चयन जल्दी करने के लिए आवेदन हेतु समय कम भी दिया जाएगा तो भी आवेदनों की स्क्रीनिंग और साक्षात्कार कराकर नया अध्यक्ष दिसंबर के पहले चुने जाने की उम्मीद कम है। इस तरह बहुत तेजी किए जाने पर भी दिसंबर में ही अध्यक्ष मिलने की संभावना है।

    यह भी पढ़ें- MNNIT Prayagraj : 15 और 16 नवंबर को जुटेंगे 250 पुरा छात्र, यादें करेंगे ताजा, वर्तमान विद्यार्थियों को देंगे टिप्स

    यह भी पढ़ें- UP Board Jobs : माध्यमिक शिक्षा परिषद में 282 कनिष्ठ सहायकों होगी भर्ती, जल्द करें आवेदन