UPESSC New President : शिक्षा आयोग को दिसंबर से पूर्व नया अध्यक्ष मिलना मुश्किल, फिर से आवेदन लेने पर लटकी

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) में अध्यक्ष पद के लिए आवेदन तो लिए गए, लेकिन प्राप्त आवेदनों पर साक्षात्कार कराने का निर्णय शासन स्तर पर नहीं हो सका है। ऐसे में अध्यक्ष पद पर आवेदन लेने का दायरा बढ़ाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया।

आयोग ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन दी गई मंजूरी इसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश-2025 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई। इस संशोधन से भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होने की शर्त के स्थान पर अब प्रमुख सचिव या समकक्ष पद पर कार्य कर चुके अधिकारी भी अध्यक्ष बन सकेंगे। ऐसे में नए सिरे से आवेदन लेकर स्क्रीनिंग के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाए जाने पर नवंबर में अध्यक्ष का चयन मुश्किल है।

अध्यक्ष का इस्तीफा के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय का इस्तीफा 26 सितंबर को स्वीकार किए जाने के दिन ही नए अध्यक्ष के चयन के लिए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आवेदन के लिए 21 अक्टूबर तक यानी 26 दिन का समय दिया गया था।

37 आवेदन स्क्रीनिंग के बाद मानक के अनुरूप थे इस अवधि में आए कुल 67 आवेदनों में 37 ही स्क्रीनिंग के बाद मानक के अनुरूप थे। इनमें से अध्यक्ष के नामों को लेकर दो बार उच्चस्तरीय बैठक हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर मध्य तक आयोग को अध्यक्ष मिल जाएंगे।