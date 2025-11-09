UP Roadways Recruitment : रोडवेज में प्रयागराज, कौशांबी और प्रतापगढ़ में बस चालक भर्ती का अवसर, कहां-कब लगेगा भर्ती मेला?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। UP Roadways Recruitment उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें चलाने वाले चालकों की कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। ग्रामीण इलाकों के युवाओं को नौकरी का सीधा अवसर देने के लिए 10 नवंबर से विशेष भर्ती मेला लगने जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सफल उम्मीदवारों को कानपुर भेजा जाएगा UP Roadways Recruitment यह मेला प्रयागराज जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होगा, जहां आवेदक उसी दिन आवेदन देंगे, जांच होगी और ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा। सफल उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए कानपुर भेजा जाएगा। कुल 13 जगहों पर यह भर्ती प्रक्रिया चलेगी, जिसमें लगभग 250 संविदा चालकों की भर्ती की जाएगी। क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि यह पहल ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने और रोडवेज की सेवाओं को मजबूत करने के लिए है।

भर्ती स्थल पर मिलेगा फार्म, ड्राइविंग टेस्ट होगा भर्ती मेला की शुरुआत 10 नवंबर को जारी बस स्टेशन से होगी। यहां सुबह से ही उम्मीदवारों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। आवेदक को कोई पहले से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। वे सीधे स्थल पर पहुंचकर फार्म लेंगे, उसे भरेंगे और तुरंत अधिकारी जांच करेंगे। इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा। जो पास करेंगे, उन्हें दूसरे चरण के लिए कानपुर भेज दिया जाएगा। वहां ट्रेनिंग और अंतिम टेस्ट के बाद नौकरी पक्की हो जाएगी। यह प्रक्रिया इतनी तेज है कि एक ही दिन में कई उम्मीदवारों का भाग्य बदल सकता है।

11 नवंबर को तीन स्थानों पर लगेगा भर्ती मेला अगले दिन यानी 11 नवंबर को मेला तीन जगहों पर चलेगा। मेजा रोड में बद्री प्रसाद तिवारी इंटर कॉलेज, सराय अकिल बस स्टेशन और कुंडा बस स्टेशन पर सुबह से शाम तक भर्ती होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सुबह जल्दी पहुंचें ताकि लाइन में देर न हो।

12, 13, 14 व 13 नवंबर को यहां लगेगा मेला 12 नवंबर को मंझनपुर डिपो कार्यशाला, झूंसी कार्यशाला और लालगंज बस स्टेशन पर मेला लगेगा। फिर 13 नवंबर को फूलपुर ब्लाक के बगल और पट्टी बस स्टेशन पर अवसर मिलेगा। 14 नवंबर को बादशाहपुर डिपो कार्यशाला, प्रतापगढ़ डिपो कार्यशाला और मड़िहान बस स्टेशन पर भर्ती होगी। अंत में 15 नवंबर को मीरजापुर डिपो कार्यशाला में यह मेला संपन्न होगा।

रोडवेज में स्थायी नौकरी की सीढ़ी यह भर्ती संविदा आधार पर है, लेकिन रोडवेज में स्थायी नौकरी की सीढ़ी बन सकती है। न्यूनतम योग्यता सिर्फ आठवीं पास रखी गई है, जो ग्रामीण युवाओं के लिए बड़ा राहत की बात है। कई लोग हाईस्कूल या उससे ज्यादा पढ़े हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब बस ड्राइविंग का हुनर दिखाकर वे रोडवेज परिवार का हिस्सा बन सकते हैं।

आयु सीमा भी जान लें आयु सीमा 23 वर्ष 6 महीने से 58 वर्ष तक है। यानी युवा से लेकर अनुभवी चालक तक मौका पा सकते हैं। सबसे जरूरी है भारी वाहन चालक लाइसेंस, जो कम से कम दो साल पुराना हो। जाति प्रमाणपत्र भी छह महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।

पहले भर्ती प्रक्रिया लंबी चलती थी क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने कहा कि रोडवेज की बसें इलाके की लाइफलाइन हैं। गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कुशल चालकों की जरूरत है। पहले भर्ती प्रक्रिया लंबी चलती थी, लेकिन अब मेला से एक ही दिन में सब हो जाएगा। इससे समय बचेगा और योग्य लोग तुरंत जुड़ेंगे। उन्होंने उम्मीदवारों से अपील की कि वे सभी दस्तावेज साथ लाएं। लाइसेंस, आयु प्रमाण, शिक्षा प्रमाण और जाति प्रमाणपत्र की मूल प्रति और फोटोकॉपी जरूरी है। बिना इनके आवेदन रद हो सकता है।

महिला चालक भी आवेदन कर सकती हैं यह मेला सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम बनेगा। कई युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, लेकिन अब घर के पास ही रोजगार मिलेगा। संविदा चालक को अच्छा वेतन मिलता है और ट्रेनिंग के बाद नियमित होने का रास्ता खुलता है। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि महिला चालक भी आवेदन कर सकती हैं, अगर योग्यता पूरी हो। इससे विविधता बढ़ेगी और सेवाएं बेहतर होंगी।

आपको भी मिल सकता है नौकरी का अवसर ग्रामीण इलाकों में बस स्टैंड और ब्लाक स्तर पर मेला लगाना एक स्मार्ट कदम है। लोग दूर नहीं जाना पड़ेगा। जारी, मेजा रोड, फूलपुर जैसे क्षेत्रों के युवा उत्साहित हैं। कुल मिलाकर यह भर्ती मेला प्रयागराज क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। 250 पद भरे जाएंगे। अगर आप या आपके जानने वाले योग्य हैं, तो तुरंत तैयारी करें। मेला की तारीख न चूकें। यह मौका दोबारा जल्दी नहीं आएगा।