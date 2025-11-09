Staff Selection Commission : 6 उम्मीदवारों को SSC ने कारण बताओ नोटिस भेजा, पहली बार आनलाइन होगी सुनवाई

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को और मजबूत करने की दिशा में एक नया कदम उठाया है। आयोग अब विवादित मामलों की सुनवाई आनलाइन कर रहा है। पहली बार छह अभ्यर्थियों को आनलाइन सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है।

अभ्यर्थिियों की जगह दूसरा व्यक्ति बैठा था इन अभ्यर्थियों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी जगह परीक्षा में दूसरे व्यक्ति को बैठाने की कोशिश की थी। आधार और फेस वेरीफिकेशन से तथ्यों की पुष्टि होने के बाद इन अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस एसएससी की ओर से दिया गया है।

अभ्यर्थियों का पक्ष सुन आयोग आगे की करेगा कार्रवाई मामले की सुनवाई 25 नवंबर को की जाएगी। इसमें आयोग पक्ष सुनकर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगा। एसएससी मध्य क्षेत्र ने इसे माडल के रूप में शुरू किया है। यदि यह पहल सफल रहती है तो देशभर के अन्य क्षेत्रों में भी यह माडल लागू किया जाएगा।

दूरदराज के क्षेत्रों से मुख्यालय आने की परेशानी दूर होगी आनलाइन सुनवाई की पहल से उत्तर प्रदेश और बिहार के दूरदराज जिलों के अभ्यर्थियों को मुख्यालय (प्रयागराज) आने की परेशानी से राहत मिलेगी। आनलाइन सुनवाई के लिए आयोग ने मध्य क्षेत्र कार्यालय में सेटअप तैयार किया है। इसमें अभ्यर्थी वर्चुअली जुड़ सकेंगे और आयोग की टीम कार्यालय में मौजूद रहकर उनसे पक्ष जानेगी।