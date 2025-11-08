Language
    संविदा रोडवेजकर्मी के इनामी हत्यारोपित को पनाह देने वालों पर भी केस, प्रयागराज में ईंट-पत्थर से कूंचकर की थी निर्मम हत्या

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    प्रयागराज में संविदा रोडवेजकर्मी रावेंद्र उर्फ मुन्नू हत्याकांड में वांछित इनामी नूरैन को पनाह देने वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार, नूरैन बेली गांव में आरिफ के घर छिपा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए दूसरी मंजिल से कूद गया, जिससे वह घायल हो गया। दीवाली के दिन रावेंद्र की ईंट-पत्थर से कूंचकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था।(x)

    प्रयागराज पुलिस ने संविदाकर्मी के हत्यारोपित को शरण देने वाले लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संविदाकर्मी रावेंद्र उर्फ मुन्नू की हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे 50 हजार के इनामी नूरैन को पनाह देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है। इंस्पेक्टर राजेश उपाध्याय की तहरीर पर धूमनगंज थाने में बेली गांव निवासी आरिफ, उसके भाई आशिफ और परिवार की महिलाओं पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

    इन्हीं के घर छिपा था हत्यारोपित 

    पुलिस के अनुसार इन्हीं के घर में हत्यारोपित नूरैन छिपा हुआ था। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने मकान के दूसरे मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिससे एक पैर फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

    दीवाली के दिन हुई थी रावेंद्र की हत्या 

    दीवाली के दिन धूमनगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा में दिनदहाड़े रोडवेज के संविदा कर्मचारी रावेंद्र उर्फ मुन्नू की ईंट पत्थर मारकर हत्या कर दी गई थी। सनसनीखेज वारदात से नाराज लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया और हंगामा किया था। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से मुख्य आरोपित अली जख्मी हो गया था।

    हत्याकांड में 50 हजार का इनामी नूरैन वांछित था

    हत्याकांड के मुकदमे में 50 हजार का इनामी नूरैन भी वांछित चल रहा था। बुधवार देर रात जब वह बेली गांव में निवासी रिश्तेदार आरिफ उर्फ कुल्लू के मकान में छिपा हुआ था, तभी पुलिस टीम ने घेरेबंदी कर दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए नूरैन मकान की दूसरी मंजिल से कूद गया, जिससे उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया।

    अपराधी को पकड़ने में हेड कांस्टेबल भी कूदा था  

    इनामी अपराधी को पकड़ने के लिए एसओजी के हेड कांस्टेबल विनोद दुबे ने भी छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उसके पैर व सीने में चोट आई। अभियुक्त को हिरासत में लिए जाने के बाद इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश उपाध्याय ने पनाह देने के आरोप में आरिफ, आशिफ, उसके परिवार की महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

