प्रयागराज में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले- ड्रोन की प्रभावी हो निगरानी, अफवाह रोकने को करें सख्त कार्यवाही

प्रयागराज में प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का शुक्रवार को आगमन हुआ। उन्होंने ड्रोन निगरानी बढ़ाने और अफवाहों पर सख्ती करने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान की सराहना की और थानों में महिला अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया। तहसीलों और थानों में सुधार भूमि विवादों का निपटारा और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात ड्रोन के शोर को लेकर प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस आयुक्त से ड्रोन की प्रभावी निगरानी कराने और अफवाहों को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही कराने को कहा। चोरी की घटनाओं में एफआइआर दर्ज कराते हुए अंकुश लगाने को कहा। पुलिस विभाग को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से फैलाई जाने वाली अफवाहों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए।

जनपद में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान पर प्रभारी मंत्री ने प्रसन्नता जताई। जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत शहर के एक थाने में सभी पदों पर महिलाओं को तैनात किए जाने को कहा।

प्रभारी मंत्री ने तहसीलों एवं थानों में कार्यपद्धति सुधारने को कहा। जमीन से जुड़े विवादों, धारा-24 एवं दाखिल खारिज से संबंधित प्रकरणों को अनिवार्य रूप से निस्तारित कराएं। जिन लेखपालों की शिकायतें अधिक हैं तथा जो लंबे समय से एक क्षेत्र में तैनात हैं, उनके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए कहा।