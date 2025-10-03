प्रयागराज में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले- ड्रोन की प्रभावी हो निगरानी, अफवाह रोकने को करें सख्त कार्यवाही
प्रयागराज में प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का शुक्रवार को आगमन हुआ। उन्होंने ड्रोन निगरानी बढ़ाने और अफवाहों पर सख्ती करने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान की सराहना की और थानों में महिला अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया। तहसीलों और थानों में सुधार भूमि विवादों का निपटारा और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात ड्रोन के शोर को लेकर प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस आयुक्त से ड्रोन की प्रभावी निगरानी कराने और अफवाहों को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही कराने को कहा। चोरी की घटनाओं में एफआइआर दर्ज कराते हुए अंकुश लगाने को कहा। पुलिस विभाग को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से फैलाई जाने वाली अफवाहों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए।
जनपद में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान पर प्रभारी मंत्री ने प्रसन्नता जताई। जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत शहर के एक थाने में सभी पदों पर महिलाओं को तैनात किए जाने को कहा।
यह भी पढ़ें- Prayagraj Weather : लौट रहा मानसून ठिठका, दिनभर रिमझिम बारिश, उमस से राहत, IMD ने 5 अक्टूबर तक बारिश की जताई संभावना
सर्किट हाउस में शुक्रवार दोपहर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एवं कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की कोर कमेटी की बैठक में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई।
प्रभारी मंत्री ने तहसीलों एवं थानों में कार्यपद्धति सुधारने को कहा। जमीन से जुड़े विवादों, धारा-24 एवं दाखिल खारिज से संबंधित प्रकरणों को अनिवार्य रूप से निस्तारित कराएं। जिन लेखपालों की शिकायतें अधिक हैं तथा जो लंबे समय से एक क्षेत्र में तैनात हैं, उनके कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए कहा।
आलू एवं रबी फसल की बुआई के दृष्टिगत डीएपी व पोटाश की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने डीएम को विधानसभावार जनप्रतिनिधियों, संबंधित अधिकारियों एवं सहकारी समितियों के साथ बैठक कर खाद की उपलब्धता बनाए रखने को कहा। कोई आवश्यकता से ज्यादा खाद का स्टाक न रखे, इसकी भी निगरानी हो।
यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में रुकेगी धांधली, वर-वधू की बायोमीट्रिक दर्ज होगी उपस्थिति, प्रयागराज में कब लागू होगा?
पुलिस आयुक्त से जनप्रतिनिधियों के संदर्भित प्रकरणों में यथोचित कार्रवाई करते हुए अवगत कराने के लिए कहा। विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाने एवं बिल में अनियमितता से संबंधित शिकायतों को निस्तारित करने के निर्देश दिए।
सांसद फूलपुर प्रवीण पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष डा.वीके सिंह, विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, दीपक पटेल, पीयूष रंजन निषाद, राजमणि कोल, एमएलसी केपी श्रीवास्तव व सुरेंद्र चौधरी मौजूद रहे। पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार, डीएम मनीष कुमार वर्मा, अपर पुलिस आयुक्त डा.अजय पाल शर्मा, पीडीए उपाध्यक्ष अमित पाल शर्मा, सीडीओ हर्षिका सिंह उपस्थित रहीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।