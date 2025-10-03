Prayagraj Weather : लौट रहा मानसून ठिठका, दिनभर रिमझिम बारिश, उमस से राहत, IMD ने 5 अक्टूबर तक बारिश की जताई संभावना

Prayagraj Weather प्रयागराज में बीते कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहे और दिन भर रिमझिम बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस से राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार तक ऐसा ही मौसम रहेगा।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज के मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। इस बदलाव का असर शुक्रवार को स्पष्ट रूप से दिखा। लौटते मानसून के प्रभाव से मौसम में बदलाव आया। यही कारण है कि शुक्रवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी ने माहौल को नम कर दिया।

सड़कों पर जलभराव, वाहन चालकों की परेशानी Prayagraj Weather धीरे-धीरे यह बूंदाबांदी पूरे दिन की रिमझिम बारिश में तब्दील हो गई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तापमान गिरा तो उमस से भी राहत मिली। लोगों ने दिनभर भीगे मौसम और नम वातावरण का आनंद लिया। हालांकि सड़कों पर आवश्यक कार्य से गंतव्य को जाने वाले दो पहिया वाहन सवारों को परेशानी भी हुई। कई सड़कों के किनारे जलभराव भी हो गया।