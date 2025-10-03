Language
    Prayagraj Weather : लौट रहा मानसून ठिठका, दिनभर रिमझिम बारिश, उमस से राहत, IMD ने 5 अक्टूबर तक बारिश की जताई संभावना

    By Mritunjay mishra Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:19 PM (IST)

    Prayagraj Weather प्रयागराज में बीते कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहे और दिन भर रिमझिम बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस से राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार तक ऐसा ही मौसम रहेगा।

    Prayagraj Weather शुक्रवार को बारिश के दौरान शहर के ममफोर्डगंज में सड़क पर जलभराव के बीच गुजरते वाहन। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज के मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। इस बदलाव का असर शुक्रवार को स्पष्ट रूप से दिखा। लौटते मानसून के प्रभाव से मौसम में बदलाव आया। यही कारण है कि शुक्रवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी ने माहौल को नम कर दिया।

    सड़कों पर जलभराव, वाहन चालकों की परेशानी 

    Prayagraj Weather धीरे-धीरे यह बूंदाबांदी पूरे दिन की रिमझिम बारिश में तब्दील हो गई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तापमान गिरा तो उमस से भी राहत मिली। लोगों ने दिनभर भीगे मौसम और नम वातावरण का आनंद लिया। हालांकि सड़कों पर आवश्यक कार्य से गंतव्य को जाने वाले दो पहिया वाहन सवारों को परेशानी भी हुई। कई सड़कों के किनारे जलभराव भी हो गया।

    सुबह से ही घने बादलों का वर्चस्वत

    प्रयागराज में बीते मंगलवार से मौसम में बदलाव का दौर शुरू हो गया था। गुरुवार को दिन में हल्की धूप खिलने के बावजूद शाम को आर्द्रता बढ़ गई थी। इसके प्रभाव से शुक्रवार की सुबह होते ही घने बादलों ने आसमान को ढंक लिया और कुछ ही समय बाद फुहारें पड़ने लगीं। दिन चढ़ने के साथ ही यह फुहारें रिमझिम बारिश में बदल गईं, जो पूरे दिन होती रही।

    रविवार तक बारिश की संभावना

    Prayagraj Weather मौसम विभाग का अनुमान है कि यह बदले हुए मौसम का सिलसिला रविवार तक जारी रह सकता है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस वर्ष 21 जून को ही प्रयागराज में मानसून दस्तक दे चुका था।

    अक्टूबर में भी बारिश

    सामान्यतः अक्टूबर आते-आते में बारिश का दौर थम जाता है, लेकिन इस बार अक्टूबर के शुरुआती दिनों में भी छिटपुट वर्षा हो रही है। मौसम में आई इस ताजगी भरी ठंडक से लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों में बादल और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है।