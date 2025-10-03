UPRTOU के स्नातक व स्नातकोत्तर में RSS की गौरवगाथा पढ़ेंगे विद्यार्थी, जनवरी 2026 से लागू होना नया पाठ्यक्रम

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है। पाठ्यक्रम जनवरी 2026 से लागू होगा। इसमें आरएसएस की स्थापना संगठनात्मक ढांचा विचारधारा और राष्ट्र निर्माण में योगदान जैसे विषय शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देना और युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना है।

जागरण संवददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का इतिहास शामिल करने का अहम निर्णय लिया है। यह घोषणा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत्यकाम ने की। कुलपति ने पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम समिति बनाई है। बोर्ड आफ स्टडीज, फैकल्टी बोर्ड, विद्वत परिषद और कार्यपरिषद के अनुमोदन के बाद पाठ्यक्रम जनवरी-2026 के नए सत्र से लागू किया जाएगा। प्रो. सत्यकाम ने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्र निर्माण में योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। भारतीय इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की गाथा नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों की भी अहम भूमिका रही है। आरएसएस का इतिहास इन्हीं आंदोलनों की निरंतरता है, जिसे समझना और पढ़ना आवश्यक है।

