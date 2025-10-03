Language
    प्रयागराज में 30 फीट ऊंचे पुल से गिरे PWD के असिस्टेंट इंजीनियर की मौत, निर्माणाधीन फाफामऊ पुल की रेलिंग पर बैठे थे

    By rajendra yadav Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 05:54 PM (IST)

    प्रयागराज में लोक निर्माण विभाग गोरखपुर में तैनात असिस्टेंट इंजीनियर मिथिलेश पयासी की निर्माणाधीन फाफामऊ पुल से गिरकर मौत हो गई। वह सुबह टहलने निकले थे और पुल की रेलिंग पर बैठे थे तभी आशंका है कि चक्कर आने से नीचे गिर गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रयागराज में निर्माणाधीन पुल से गिरकर पीडब्ल्यूडी गोरखपुर में तैनात इंजीनियर की मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। लोक निर्माण विभाग (PWD) गोरखपुर में तैनात असिस्टेंट इंजीनियर 59 वर्षीय मिथिलेश पयासी की 30 फीट ऊंचे निर्माणाधीन फाफामऊ पुल से नीचे गिरकर मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब वह गुरुवार सुबह टहलने निकले थे और कलश चौराहे के पास रेलिंग पर बैठकर आराम करने लगे।

    आशंका जताई जा रही कि चक्कर आने से पुल से नीचे गिरे

    आशंका जताई जा रही है कि निर्माणाधीन फाफामऊ पुल की रेलिंग पर आराम करने के दौरान अचानक असिस्टेंट इंजीनियर मिथिलेश पयासी को चक्कर आ गया होगा और वह पुल से नीचे गिर गए। फिलहाल इस घटना को लेकर कैंट पुलिस हर बिंदु पर जांच-पड़ताल कर रही है।

    मध्य प्रदेश के सतरा जिले के रहने वाले थे मिथिलेश पयासी

    मध्य प्रदेश में सतना के रामपुर बघेलान थानांतर्गत तपा गांव निवासी मिथिलेश पयासी प्रयागराज के बीके बनर्जी मार्ग कटरा में कई वर्षों से रह रहे थे। वह लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) गोरखपुर में असिस्टेंट इंजीनियर थे। बुधवार को वह छुट्टी लेकर घर आए थे।

    सुबह घर से निकले थे टहलने

    बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब आठ बजे वह टहलने के लिए घर से निकले। करीब 45 मिनट बाद स्वजन को कैंट पुलिस ने जानकारी दी कि मिथिलेश पयासी कलश चौराहे के पास निर्माणाधीन फाफामऊ ब्रिज से नीचे गिर गए हैं। गंभीर हालत में उन्हें बेली अस्पताल लाया गया है।

    स्वजन बोले- अस्वस्थ चल रहे थे, चक्कर भी आ जाता था

    घरवाले अस्पताल पहुंचे। यहां करीब डेढ़ घंटे बाद मिथिलेश ने दम तोड़ दिया। कैंट पुलिस ने मृतक के घरवालों से बातचीत की तो बताया गया कि कुछ समय से वह थोड़े अस्वस्थ्य चल रहे थे। कभी-कभी उन्हें चक्कर भी आ जाता था।

    क्या कहते हैं कैंट थाना प्रभारी

    कैंट थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि जांच में पता चला है कि टहलते समय आराम करने के लिए मिथिलेश पुल की रेलिंग पर बैठ गए थे। आशंका है कि उसी अचानक उन्हें चक्कर आया और जब तक वह खुद को संभाल पाते करीब 30 फीट नीचे आ गिरे। हालांकि, सभी बिंदुओं को खंगालने के साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।

    बेटा स्वीडन में इंजीनियर, दिल्ली में पढ़ रही बेटी

    मिथिलेश पयासी के एक बेटा और एक बेटी है। पुत्र सुश्रुत स्वीडन में एक कंपनी में इंजीनियर है, जबकि पुत्री दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती है। बेटा और बेटी के बाहर रहने के कारण यहां घर पर पत्नी रेखा के साथ मिथिलेश रहते थे। घटना की जानकारी पाकर बेटी शाम को दिल्ली से घर आ गई, जबकि शुक्रवार को बेटा भी घर आ गया। मिथिलेश की मौत के बाद पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।