1,821 राजकीय महिला शिक्षकों को मिलेगी प्रवक्ता पद पर पदोन्नति, खत्म होगी तीन वर्षों की तपस्या

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। करीब तीन वर्ष से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति मिलने की प्रतीक्षा कर रहीं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की महिला सहायक अध्यापकों का इंतजार खत्म होने वाला है। उन्हें अब पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

माध्यमिक शिक्षा निर्देश के निर्देश पर बनी सूची पदोन्नति देने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने ज्येष्ठता क्रम में 1,821 महिला सहायक अध्यापकों की सूची तैयार कर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है।

इस कारण पदोन्नति में हुआ है विलंब जनपदों एवं मंडलों से संबंधित महिला शिक्षकों की 10 वर्ष की गोपनीय आख्या मिलने में देरी के कारण पदोन्नति विलंबित हुई है। अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद लोक सेवा आयोग पदोन्नति देने के लिए कमेटी की बैठक की तिथि निर्धारित करेगा।

महिला शाखा में प्रवक्ता पर 2021-22 में हुई थी पदोन्नति इसके पहले महिला शाखा में प्रवक्ता पद पर 2021-22 में पदोन्नति दी गई थी। उसके उपरांत रिक्त हुए नए पदों के सापेक्ष नियमानुसार पदोन्नति देने के लिए तैयार की गई सूची जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) एवं मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) को भेजकर शिक्षा निदेशालय ने 10 वर्ष की गोपनीय आख्या मंगाई।