    सर्जरी में नई तकनीक का कैसे करें प्रयोग, मंथन को प्रयागराज के MLN मेडिकल कालेज में जुटेंगे देश-विदेश के डॉक्टर

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:17 PM (IST)

    प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 11 अक्टूबर को सर्जरी के क्षेत्र में नई तकनीकों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें दिल्ली, मुंबई और अमेरिका के विशेषज्ञ भाग लेंगे। प्रो. अजय खन्ना मल्टीपल ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर अपनी विशेषज्ञता साझा करेंगे। नेत्र सर्जन डा. एसपी सिंह मोतियाबिंद सर्जरी की जानकारी देंगे। ये सभी विशेषज्ञ इसी मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं।

    प्रयागराज के एमएलएन मेडिकल कॉलेज मं कार्यक्रम की जानकारी देते डॉ संतोष सिंह। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सर्जरी के मामले में नये आयाम की साझेदारी और आधुनिक तकनीक की दृष्टि से 11 अक्टूबर का दिन खास होगा। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज के प्रीतम दास प्रेक्षागृह में ऐसे डाॅक्टरों का जमावड़ा होने जा रहा है जो आपरेशन में कुछ नवाचार यानी नया कर रहे हैं।

    दिल्ली, मुंबई के साथ अमेरिका के जुटेंगे विशेषज्ञ

    सर्जरी विभाग और एल्युमिनाई वेलफेयर एसोसिएशन मिलकर सीएमई (कन्टिन्युइड मेडिकल एजुकेशन) करेंगे। इसमें प्रयागराज, मुंबई, दिल्ली के अलावा अमेरिका के पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में ट्रांसप्लांट सर्जरी के प्रमुख विशेषज्ञ प्रो. (डॉ.) अजय खन्ना विशेष वक्ता होंगे। डा. अजय खन्ना लिवर, पेनक्रियाज एवं किडनी का ट्रांसप्लांट (प्रत्यारोपण) एक साथ करके रिकार्ड बना चुके हैं।

    जाने-माने नेत्र सर्जन भी देंगे सलाह

    यह जानकारी शुक्रवार को सीएमई के आयोजन सचिव डा. संतोष कुमार सिंह ने दी। एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. ज्योति भूषण, डा. शरद जैन, डा. मोहित भी उपस्थित रहे। डा. संतोष ने बताया कि नेत्र सर्जन डा. एसपी सिंह मोतियाबिंद के आपरेशन के संबंध में जानकारी देंगे।

    कई अंगों के ट्रांसप्लांट की विधि व तकनीक बताएंगे

    मुख्य वक्ता डा. अजय खन्ना एक से अधिक अंगों के एक साथ ट्रांसप्लांट की विधि और तकनीक बताएंगे। डा. प्रोबाल नियोगी, वरिष्ठ सर्जन डा. कुशल मित्तल (मुंबई) आदि आपरेशन की नई-नई तकनीक और जनसामान्य को मिलने वाले लाभ बताएंगे।

    सभी डाक्टर MLN मेडिकल कालेज के पुरा छात्र

    संयोजक डा. शरद जैन ने कहा कि जो भी चिकित्सक बाहर से आ रहे हैं वे सभी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज के पुरा छात्र हैं। डा. मोहित जैन, डा. बैजनाथ गुप्ता, डा. पंकज कामरा, सर्जरी विभागाध्यक्ष डा. वैभव श्रीवास्तव ने इस आयोजन से मिलने वाले लाभ की जानकारी दी।

