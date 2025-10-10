प्रयागराज के फूलपुर में 10 लाख का अवैध पटाखा बरामद, दो गिरफ्तार, सस्ते में खरीद दीपावली पर महंगे में बेचते थे
प्रयागराज के फूलपुर में पुलिस ने आरके मॉल में छापेमारी कर 10 लाख रुपये के अवैध पटाखे बरामद किए। 53 बोरियों और कार्टूनों में 1096 किलो पटाखे जब्त किए गए और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सस्ते दामों पर पटाखे खरीदकर दीपावली पर ऊंचे दामों पर बेचते थे, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता था। वे प्रयागराज और जौनपुर में भी पटाखे बेचते थे।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार में फूलपुर पुलिस ने बाबूगंज स्थित आरके माल में अवैध तरीके से भारी मात्रा में भंडारण किए गए पटाखा बरामद किया। 53 बोरी के साथ ही कार्टून में 1,096 किलो पटाखा भरकर रखा गया था। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया।
कई दिनों से पटाखों का कर रहे थे भंडारण
पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए दोनों आरोपितों ने बताया कि वे कई दिनों से सस्ते दाम पर पटाखा खरीदकर इसका भंडारण कर रहे थे। दीपावली के मद्देनजर इसे अधिक दाम पर बेचकर अच्छा लाभ कमाया जा रहा था।
एसीपी को बाबूगंज में पटाखा स्टाक की मिली सूचना
एसीपी फूलपुर विवेक यादव को शुक्रवार सुबह खबर मिली कि बाबूगंज स्थित आरके माल में कुछ लोगों ने भारी मात्रा में अवैध तरीके से पटाखा का भंडारण किया है। इससे कोई हादसा हो सकता है। खबर पक्की थी, इसलिए उन्होंने तत्काल फूलपुर पुलिस को छापेमारी के निर्देश दिए।
बाबूगंज पाली व फूलपुर निवासी हैं पकड़े गए लोग
एसआइ नवीन कुमार राय, योगेश प्रताप सिंह, मंगला सिंह यादव व विभा सिंह आदि ने छापेमारी की। मौके से गिरिजाशंकर जायसवाल व अंश केसरवानी निवासी बाबूगंज पाली, फूलपुर को गिरफ्तार कर लिया। यहां से पुलिस ने 53 बोरी व कार्टून में भरे 1096 किलो अवैध पटाखा बरामद किया।
चोरी-छिपे बेचकर अच्छा लाभ कमा रहे थे
एसीपी विवेक यादव का कहना है कि पूछताछ में दोनों ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर अवैध पटाखा सस्ते दाम पर खरीदकर भंडार किया जा रहा था। इसे चोरी छिपे बेचा भी जा रहा था। इससे अच्छा लाभ मिल रहा था। बताया कि प्रयागराज के साथ ही जौनपुर जिले में भी पटाखा की बिक्री चोरी छिपे कर रहे थे।
सोरांव और प्रतापगढ़ में पटाखा फैक्ट्री पकड़ी गई थी
सोरांव के शिवगढ़ में चोरी छिपे अवैध रूप से संचालित हो रही पटाखा फैक्ट्री को पुलिस ने एक दिन पूर्व यानी 9 अक्टूबर को पकड़ा था। यहां से डेढ़ कुंतल पटाखा और पटाखा बनाने में प्रयुक्त होने वाले बारूद को जब्त किया था। इसी प्रकार पिछले दिनों प्रतापगढ़ में भी लाखों के पटाखा और बारूद पुलिस ने बरामद किया था। यहां पटाखा फैक्ट्री एक बंद डिग्री कालेज में संचालित हो रही थी। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी।
