प्रयागराज के फूलपुर में 10 लाख का अवैध पटाखा बरामद, दो गिरफ्तार, सस्ते में खरीद दीपावली पर महंगे में बेचते थे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार में फूलपुर पुलिस ने बाबूगंज स्थित आरके माल में अवैध तरीके से भारी मात्रा में भंडारण किए गए पटाखा बरामद किया। 53 बोरी के साथ ही कार्टून में 1,096 किलो पटाखा भरकर रखा गया था। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया।

कई दिनों से पटाखों का कर रहे थे भंडारण पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए दोनों आरोपितों ने बताया कि वे कई दिनों से सस्ते दाम पर पटाखा खरीदकर इसका भंडारण कर रहे थे। दीपावली के मद्देनजर इसे अधिक दाम पर बेचकर अच्छा लाभ कमाया जा रहा था।

एसीपी को बाबूगंज में पटाखा स्टाक की मिली सूचना एसीपी फूलपुर विवेक यादव को शुक्रवार सुबह खबर मिली कि बाबूगंज स्थित आरके माल में कुछ लोगों ने भारी मात्रा में अवैध तरीके से पटाखा का भंडारण किया है। इससे कोई हादसा हो सकता है। खबर पक्की थी, इसलिए उन्होंने तत्काल फूलपुर पुलिस को छापेमारी के निर्देश दिए।

बाबूगंज पाली व फूलपुर निवासी हैं पकड़े गए लोग एसआइ नवीन कुमार राय, योगेश प्रताप सिंह, मंगला सिंह यादव व विभा सिंह आदि ने छापेमारी की। मौके से गिरिजाशंकर जायसवाल व अंश केसरवानी निवासी बाबूगंज पाली, फूलपुर को गिरफ्तार कर लिया। यहां से पुलिस ने 53 बोरी व कार्टून में भरे 1096 किलो अवैध पटाखा बरामद किया।

चोरी-छिपे बेचकर अच्छा लाभ कमा रहे थे एसीपी विवेक यादव का कहना है कि पूछताछ में दोनों ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर अवैध पटाखा सस्ते दाम पर खरीदकर भंडार किया जा रहा था। इसे चोरी छिपे बेचा भी जा रहा था। इससे अच्छा लाभ मिल रहा था। बताया कि प्रयागराज के साथ ही जौनपुर जिले में भी पटाखा की बिक्री चोरी छिपे कर रहे थे।