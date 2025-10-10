Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज में 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 176 किलो गांजा बरामद, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से लाकर यूपी में बेचते थे

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    प्रयागराज में एसटीएफ ने बारा के पास 176 किलोग्राम गांजे के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों की पहचान बदरुद्दीन और मिथिलेश यादव के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि वे ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर उत्तर प्रदेश और बिहार में बेचते थे। बरामद गांजे की कीमत 44 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज के बारा क्षेत्र में पकड़े गए गांजा तस्कर। सौजन्य : पुलिस मीडिया सेल

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एसटीएफ ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 176 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। अंतराष्ट्रीय बाजार में बरामद गांजा की कीमत 44 लाख रुपये आंकी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसटीएफ को गांजा के खेप की मिली सूचना

    इंस्पेक्टर एसटीएफ राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसआइ अतुल चतुर्वेदी, प्रदीप सिंह एवं अरशद खान की टीम प्रयागराज में थी। इस दौरान सूचना मिली कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के दो लोग डीसीएम गाड़ी से अवैध मादक पदार्थ (गांजा) लेकर आने वाले हैं।

    एसटीएफ व बारा पुलिस ने की घेराबंदी

    इस सूचना पर एसटीएफ टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ यमुनापार के बारा थाना क्षेत्र के गुहानी के पास घेराबंदी कर दी। कुछ देर में गुहानी बारा रोड पर एक डीसीएम को एसटीएफ टीम ने रोका। वाहन की तलाशी ली तो उसमें गांजा लदा था। दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 176 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।

    सुलतानपुर व गोरखपुर के रहने वाले हैं पकड़े गए तस्कर

    पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तस्करों में से बदरुद्दीन सुलतानपुर जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के ज्ञानीपुर गांव का रहने वाला है। वहीं मिथिलेश यादव गोरखपुर के खजनी के आशापार ग्राम का निवासी है।पूछताछ में दोनों ने बताया कि उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गांजा आता है, जिसे गैंग के सरगना राकेश यादव द्वारा मंगाया जाता है।

    यूपी, बिहार आदि राज्यों में महंगे दामों में बेचते थे

    उन्होंने बताया कि उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से कम दामों पर गांजा खरीदकर उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के रास्ते गांजा की खेप लेकर उत्तर प्रदेश में आते हैं। इन दोनों के खिलाफ बारा थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

    तस्करों का संगठित गिरोह सक्रिय

    तस्करों ने बताया कि इनका एक संगठित गिरोह है, जो अंतर्राज्यीय स्तर पर गांजा की तस्करी करता है। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में अच्छी क्वालिटी का गांजा पाया जाता है, जिसे गैंग सरगना राकेश यादव द्वारा मंगाया जाता है।