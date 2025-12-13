UP की पहली महिला कयाकिंग-कैनोइंग ‘अस्मिता लीग’ प्रयागराज में शुरू, यमुना की लहरों पर बेटियां दिखा रहीं दमखम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कयाकिंग-कैनोइंग ‘अस्मिता लीग’ संगम नगरी में शनिवार को शुरू हुई। यमुना नदी की लहरों पर बेटियां दमखम दिखाएंगी। प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ महापौर गणेश केसरवानी ने आसमान में गुब्बारे छोड़ कर किया। मार्चपास्ट के बाद खिलाड़ी यमुना की लहरों पर उतरे। के-वन और के-टू प्रतियोगिता से लीग का आगाज हुआ।

वोट क्लब पर प्रतियोगता का आयोजन प्रयागराज के बोट क्लब पर यमुना नदी में प्रदेश की पहली महिला कयाकिंग एवं कैनोइंग ‘अस्मिता लीग’ का आयोजन हो रहा है। यह लीग पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली प्रतियोगिता है, जिसमें केवल महिलाएं ही हिस्सा ले रही हैं। इसका उद्देश्य जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देना और बेटियों में खेल के प्रति उत्साह जगाना है।

चार श्रेणियों में प्रतियोगिता होगी उद्घाटन के बाद यमुना की शांत लहरों पर बेटियां अपनी नावें दौड़ाएंगी। लीग में के-1 (सिंगल कयाक), के-2 (डबल कयाक) और के-4 (फोर कयाक) श्रेणियों में कुल 50 चुनिंदा महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। ये खिलाड़ी प्रयागराज के अलावा बिजनौर, कानपुर, जालौन और वाराणसी जैसे जिलों से आई हैं। सभी खिलाड़ी शुक्रवार को पहुंचकर प्रैक्टिस कर चुकी हैं और अपनी तैयारी को परख चुकी हैं।

जल आधारित खेलों को लोकप्रिय बनाना है उद्देश्य उत्तर प्रदेश कयाकिंग एवं कैनोइंग संघ के सचिव त्रिभुवन निषाद ने बताया कि यह लीग भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और भारतीय कयाकिंग एवं कैनोइंग संघ, नई दिल्ली के निर्देश पर आयोजित की जा रही है। पहली बार महिलाओं के लिए विशेष रूप से इस तरह की लीग का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य मकसद जल आधारित खेलों को लोकप्रिय बनाना और युवतियों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना है।

बोट क्लब पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कहा कि प्रयागराज जैसे शहर में यमुना नदी का होना इस आयोजन के लिए आदर्श स्थान प्रदान करता है। बोट क्लब पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें सुरक्षा उपकरण, कोचिंग स्टाफ और मेडिकल टीम शामिल है।

जल क्रीड़ाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी यह आयोजन ‘अस्मिता’ नाम से इसलिए रखा गया है क्योंकि यह बेटियों की अस्मिता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में जल क्रीड़ाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। प्रयागराज की कई बेटियां, जो पहले झुग्गी-झोपड़ियों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत चुकी हैं, इस लीग से और प्रेरणा लेंगी। उदाहरण के लिए, हाल ही में खेले गए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में प्रयागराज की नंदिनी ने कयाकिंग में सिल्वर मेडल जीता था।

दर्शक यमुना तट से लीग का आनंद ले सकें ऐसी प्रतिभाएं इस लीग से निकलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।प्रतियोगिता में विभिन्न दूरी की रेस होंगी, जहां खिलाड़ियां अपनी गति, सहनशक्ति और तकनीक का प्रदर्शन करेंगी। दर्शकों के लिए भी व्यवस्था की गई है, ताकि वे यमुना तट से इस रोमांचक दृश्य का आनंद ले सकें। आयोजकों का मानना है कि यह लीग न केवल खेल को बढ़ावा देगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक बनेगी।