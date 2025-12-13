Language
    अयोध्या के एडी हेल्थ का प्रयागराज के सरकारी अस्पतालों में औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और रैन बसेरा की जानी हकीकत

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:55 PM (IST)

    अयोध्या के एडी हेल्थ डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह चौहान ने प्रयागराज के सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया। उन्होंने काल्विन, बेली, डफरिन, टीबी सप्रू और चिल्ड ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज केक काल्विन अस्पताल के वार्ड में भर्ती महिला मरीज का हाल लेते अयोध्या के एडी हेल्थ डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह चौहान व अन्य। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था और डाॅक्टरों की उपस्थिति जांचने का शनिवार को प्रदेश स्तर पर बड़ा अभियान चला। अयोध्या मंडल के अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डाॅ. ब्रजेश कुमार सिंह चौहान और मंडलीय प्रोजेक्ट मैनेजर सिप्सा डा. डिबाथ ने शहर के कई सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन अस्पतालों का निरीक्षण कर मरीजों का जाना हाल

    इस दाैरान मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय 'काल्विन', टीबी सप्रू चिकित्सालय 'बेली अस्पताल', जिला महिला अस्पताल 'डफरिन', चिल्ड्रेन अस्पताल और तेलियरगंज स्थित टीबी अस्पताल में 15 से अधिक बिंदुओं पर व्यवस्था का स्थलीय परीक्षण किया गया। वार्ड में भर्ती मरीजों से बात करके इलाज के बारे में पूछा और समय से भोजन मिल रहा है या नहीं, उसकी गुणवत्ता कैसी है इस बारे में जानकारी ली।

    प्रयागराज, देवीपाटल व अयोध्या मंडल का निरीक्षण

    अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने एक ही दिन में प्रयागराज मंडल, देवीपाटन मंडल और अयोध्या मंडल में सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों का आकस्मिक निरीक्षण कराया। प्रयागराज में अयोध्या मंडल से चिकित्साधिकारी भेजे गए।

    बेली अस्पताल में मच गई खलबली

    सबसे पहले यह टीम बेली अस्पताल पहुंची। इससे डाक्टरों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सभी अपने-अपने एप्रेन, पहचान पत्र आदि सही करने लगे। फिजीशियन डा. मंसूर अहमद उस समय ओपीडी में मरीजों का उपचार कर रहे थे।

    मरीजों से पूछा- क्या समय से दवा मिल रही?

    मुख्य चिकित्साधीक्षक डा. भावना शर्मा, चिकित्साधीक्षक डा. एमके अखौरी के साथ डा. ब्रजेश कुमार सिंह ने डा. मंसूर अहमद की ओपीडी में उपस्थिति की जांच की। मरीजों से बात की। दवाएं कैसी मिल रही हैं, समय से मिल रही हैं या परेशान होना पड़ता है। दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं ? इस बारे में पूछा। इसके बाद आइसीयू में वेंटिलेटर, ट्रामा सेंटर में उपचार की सुविधाओं का जायजा लेते हुए वार्ड में भर्ती मरीजों और ओपीडी में आए मरीजों से बात की।

    काल्विन अस्पताल में मरीजों ने कमियां बताईं

    काल्विन अस्पताल में यह टीम सुबह करीब सवा दस बजे पहुंच गई। यहां भी डाक्टरों की उपस्थिति, पैथालॉजी लैब में जांच की सुविधाओंं, दवा की उपलब्धता, रैन बसेरा, कैंटीन, पेयजल, तीमारदारों के बैठने की व्यवस्था को जांचा परखा। मरीजों से बातचीत के दौरान कुछ कमियां मिलीं, शिकायतें हुईं। इस पर निर्देश दिए कि जाड़े का मौसम है। मरीजों का उसी अनुसार ध्यान रखा जाए। वार्ड में साफ सफाई के लिए डा. ब्रजेश कुमार सिंह ने निर्देश दिए।

    देवीपाटन मंडल भेजे गए एडी प्रयागराज

    प्रयागराज के अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डा. राकेश शर्मा समेत तीन चिकित्साधिकारियों को देवीपाटन मंडल भेजा गया है। इस टीम ने वहां के सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया।

