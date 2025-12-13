Prayagraj Weather News : धुंध बढ़ते ही बिगड़ी हवा की सेहत, AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा, बिगड़े हालात
Prayagraj Weather News प्रयागराज में धुंध बढ़ने से वायु गुणवत्ता खराब हो गई है, जिससे AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले चार दिनों से वायु गुणवत्त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather News एक बार फिर मौसम के साथ ही वायु गुणवत्ता ने जनपद के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले चार दिनों से शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) लगभग 200 के आसपास बना हुआ था, जिसे खराब श्रेणी में माना जाता है लेकिन शुक्रवार की रात से हालात अचानक बिगड़ गए। देर रात एक्यूआइ बढ़कर 423 हो गया। मध्य रात्रि के बाद इसमें कमी आई और शनिवार सुबह आठ बजे तक यह 360 दर्ज किया गया। यह ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है।
सुबह-रात धुंध घनी, द़श्यता भी घटी
Prayagraj Weather News मौसम विभाग के अनुसार शहर में धुंध की तीव्रता बढ़ने के कारण हवा की गुणवत्ता में यह गिरावट दर्ज की गई है। ठंड के साथ वातावरण में नमी बढ़ने और हवा की गति कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में ही ठहर गए, जिससे स्माग जैसी स्थिति बन गई। खासकर सुबह और देर रात के समय धुंध अधिक घनी रहने से दृश्यता भी कम हो गई।
दिन गरम और रात ठंडी से तापमान में बढ़ा अंतर
Prayagraj Weather News दिन और रात के तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शनिवार का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंडी रातों और अपेक्षाकृत गर्म दिन के कारण तापमान में अंतर बढ़ा है, जिसका सीधा असर वायुमंडलीय स्थितियों पर पड़ा है।
अगले एक-दो दिनों तक हवा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना कम
Prayagraj Weather News विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में प्रदूषण के कण नीचे की सतह पर ही जमा हो जाते हैं और हवा में फैल नहीं पाते। मौसम विशेषज्ञ प्रो. सुनीत द्विवेदी के अनुसार मौसम की यही स्थिति बनी रही तो अगले एक-दो दिनों तक हवा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना कम है। हालांकि हवा की गति बढ़ने या हल्की बारिश होने पर राहत मिल सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।