PCS Mains Exam 2025 : यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन शुरू, कब है अंतिम तिथि, क्या बरतें सावधानियां

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। PCS Mains Exam 2025 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने पीसीएस-2025 मुख्य परीक्षा के लिए आनलाइन विवरण भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 27 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर आवश्यक जानकारियां भर सकते हैं।

आयोग की उम्मीदवारों को सलाह आयोग ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवेदन भरते समय प्रत्येक चरण को ध्यान से पढ़ें और सभी जरूरी प्रमाणपत्र अंकतालिकाएं, उपाधियां, जाति/आरक्षण से जुड़े प्रमाणपत्र की स्पष्ट पीडीएफ फाइलें अवश्य अपलोड करें।

पांच जनवरी की शाम पांच बजे तक जमा करें PCS Mains Exam 2025 अानलाइन आवेदन पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को उसका प्रिंट निकालकर, सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं-सत्यापित प्रतियों के साथ एक लिफाफे में बंद कर के पांच जनवरी की शाम पांच बजे तक आयोग कार्यालय में जमा करना होगा। यह दस्तावेज अभ्यर्थी पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से आयोग में जमा कर सकते हैं।

निवास प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य PCS Mains Exam 2025 आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण से जुड़े अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणपत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किए जाएंगे लेकिन निवास प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान किए गए दावों श्रेणी, उपश्रेणी या अर्हता के समर्थन में प्रमाणपत्र संलग्न नहीं करता, तो उसका आवेदन निरस्त किया जा सकता है।