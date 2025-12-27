उत्तरपुस्तिका के कवर पेज पर परीक्षार्थी स्वयं लिखेंगे अपने परीक्षा का माध्यम, बोर्ड ने बनवाया ब्लाक
अवधेश पाण्डेय , प्रयागराज। हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा-2026 में उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने नई व्यवस्था बनाई है। पहली बार परीक्षार्थियों को अपनी उत्तरपुस्तिका के कवर पेज पर स्वयं परीक्षा का माध्यम (हिंदी या अंग्रेजी) लिखना होगा। इसके लिए उत्तरपुस्तिका के प्रथम कवर पेज पर अलग से एक ब्लाक बनाया गया है।
परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में लिखी गई उत्तरपुस्तिकाओं के अलग-अलग बंडल तैयार कराएंगे। इससे जिस माध्यम में परीक्षार्थी ने प्रश्नपत्र हल किया होगा, उसी माध्यम के परीक्षक से उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अंग्रेजी माध्यम की उत्तरपुस्तिकाएं हिंदी माध्यम के परीक्षक के पास या हिंदी माध्यम की उत्तरपुस्तिकाएं अंग्रेजी माध्यम के परीक्षक के पास न जाएं।
इस पहल का उद्देश्य उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना है। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सटीक और विश्वसनीय होने की उम्मीद है। अब तक उत्तरपुस्तिकाओं पर परीक्षा के माध्यम को स्पष्ट रूप से दर्ज करने की व्यवस्था नहीं थी। इसके कारण कई बार अंग्रेजी माध्यम की उत्तरपुस्तिकाएं ऐसे केंद्रों पर पहुंच जाती थीं, जहां अंग्रेजी माध्यम का परीक्षक उपलब्ध नहीं होता था।
ऐसी स्थिति में दूसरे माध्यम के परीक्षक द्वारा मूल्यांकन किए जाने की आशंका है। माना जा रहा है कि इसी के चलते स्क्रूटनी के दौरान अंकों में परिवर्तन के मामले सामने आते रहे हैं। इसे ध्यान में रखकर यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने यह महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस नई व्यवस्था के अनुरूप अंग्रेजी व हिंदी माध्यम के परीक्षकों की केंद्रवार सूची बोर्ड पूर्व में ही तैयार कराएगा।
इसके अलावा पहली बार उत्तरपुस्तिकाओं पर दो कवर पेज बनाए गए हैं। पहला कवर पेज परीक्षार्थियों के विवरण अंकित करने के लिए है। दूसरा कवर पेज उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों द्वारा अंक प्रदान करने के लिए है। अभी तक एक ही कवर पेज रहता था, जिस पर परीक्षार्थी अपना विवरण अंकित करते थे और वहां किनारे अंक अंकित करते थे।
