    UP Board Exam 2026 : 52 लाख से अधिक विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा, इस बार हाईस्कूल में परीक्षार्थी बढ़े व इंटर में घटे

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:17 PM (IST)

    UP Board Exam 2026 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) 2026 की परीक्षाओं के लिए तैयार है, जिसमें 52 लाख से अधिक छात्र भाग लेंगे। हाईस्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ी है, जबकि इंटरमीडिएट में कमी आई है, जिसके कारण परीक्षा केंद्रों की संख्या भी कम हो सकती है। त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि घोषित कर दी गई है और बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटा है।(x)

    UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस बार 52,30,297 छात्र-छात्रा शामिल होंगे। 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2026 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीबोर्ड) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार भी यूपी बोर्ड देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने जा रहा है, जिसमें कुल 52 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे।

    52,30,297 विद्यार्थियों ने परीक्षा को कराया पंजीकरण

    आंकड़ों के अनुसार 52,30,297 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें हाईस्कूल के 27,50,945 और इंटरमीडिएट के 24,79,352 परीक्षार्थी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां हाईस्कूल स्तर पर परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं इंटरमीडिएट स्तर पर इस बार दो लाख से अधिक छात्रों की कमी दर्ज की गई है।

    पिछली बार से इस बार 2,06,877 कम विद्यार्थी पंजीकृत 

    यूपीबोर्ड परीक्षा में वर्ष 2025 की तुलना में 2026 की परीक्षा में कुल 2,06,877 कम विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। वर्ष 2025 में कुल परीक्षार्थी 54,37,174 थे, वहीं 2026 में कुल परीक्षार्थी 52,30,297 हैं। अगर विस्तार से देखें तो हाईस्कूल (10वीं) में इस बार 18,780 छात्रों की वृद्धि हुई है। जबकि इंटर (12वीं) में 2,25,657 छात्रों की कमी दर्ज की गई है।

    परीक्षार्थियों की कम संख्या का असर परीक्षा केंद्रों पर भी

    परीक्षार्थियों की संख्या में कमी का असर परीक्षा केंद्रों पर भी पड़ना तय है। यूपी बोर्ड में सामान्यत एक केंद्र पर 500 से 1,000 परीक्षार्थी आवंटित किए जाते हैं। इस आधार पर अनुमान है कि इस बार लगभग 200 परीक्षा केंद्र कम होंगे। तुलनात्मक रूप से देखें तो वर्ष 2024 में 8265 केंद्र, वर्ष 2025 में 8140 केंद्र थे। अनुमानित रूप से इस बार 7,900 के आसपास केंद्र बन सकते हैं। 

    त्रुटि संशोधन की अंतिम तिथि

    बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आवेदन पत्रों में त्रुटि संशोधन का कार्य जारी है। 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 31 अक्टूबर तक त्रुटि संशोधन किया जा सकेगा। वहीं कक्षा 9 और 11 के लिए पांच नवंबर तक का समय दिया गया है।

    बोर्ड परीक्षा की तैयारी जोरों पर 

    इसी के साथ बोर्ड ने प्रश्नपत्र निर्माण, माडरेशन और कापियों की छपाई का कार्य भी तेज कर दिया है ताकि परीक्षा का संचालन समय पर और पारदर्शी तरीके से हो सके। बोर्ड के पास पहले से ही कक्षा 9 और 11 के 49,46,134 विद्यार्थियों का अग्रिम पंजीकरण आ चुका है। यानी कि अगले वर्ष यानी वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या फिर से 50 लाख का आंकड़ा पार कर सकती है। 

    शैक्षिक सत्र 2025-26 के आंकड़ों पर एक नजर

    जेंडर      कक्षा नौ       कक्षा 10      कक्षा 11       कक्षा 12

    पुरुष      1411298     1438682     1129007   1303012

    महिला    1325911     1312263     1079918   1176340

    योग       2737209     2750945     2208925   2479352

