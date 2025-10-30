UP Board Exam 2026 : 52 लाख से अधिक विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा, इस बार हाईस्कूल में परीक्षार्थी बढ़े व इंटर में घटे

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2026 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीबोर्ड) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार भी यूपी बोर्ड देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने जा रहा है, जिसमें कुल 52 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे।

52,30,297 विद्यार्थियों ने परीक्षा को कराया पंजीकरण आंकड़ों के अनुसार 52,30,297 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें हाईस्कूल के 27,50,945 और इंटरमीडिएट के 24,79,352 परीक्षार्थी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां हाईस्कूल स्तर पर परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं इंटरमीडिएट स्तर पर इस बार दो लाख से अधिक छात्रों की कमी दर्ज की गई है।

पिछली बार से इस बार 2,06,877 कम विद्यार्थी पंजीकृत यूपीबोर्ड परीक्षा में वर्ष 2025 की तुलना में 2026 की परीक्षा में कुल 2,06,877 कम विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। वर्ष 2025 में कुल परीक्षार्थी 54,37,174 थे, वहीं 2026 में कुल परीक्षार्थी 52,30,297 हैं। अगर विस्तार से देखें तो हाईस्कूल (10वीं) में इस बार 18,780 छात्रों की वृद्धि हुई है। जबकि इंटर (12वीं) में 2,25,657 छात्रों की कमी दर्ज की गई है।

परीक्षार्थियों की कम संख्या का असर परीक्षा केंद्रों पर भी परीक्षार्थियों की संख्या में कमी का असर परीक्षा केंद्रों पर भी पड़ना तय है। यूपी बोर्ड में सामान्यत एक केंद्र पर 500 से 1,000 परीक्षार्थी आवंटित किए जाते हैं। इस आधार पर अनुमान है कि इस बार लगभग 200 परीक्षा केंद्र कम होंगे। तुलनात्मक रूप से देखें तो वर्ष 2024 में 8265 केंद्र, वर्ष 2025 में 8140 केंद्र थे। अनुमानित रूप से इस बार 7,900 के आसपास केंद्र बन सकते हैं।

त्रुटि संशोधन की अंतिम तिथि बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आवेदन पत्रों में त्रुटि संशोधन का कार्य जारी है। 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 31 अक्टूबर तक त्रुटि संशोधन किया जा सकेगा। वहीं कक्षा 9 और 11 के लिए पांच नवंबर तक का समय दिया गया है।