    UP Board Exam 2026 : हाईस्कूल व इंटर परीक्षा के प्रश्नपत्रों की निगरानी AI से कराने से पीछे हटा यूपी बोर्ड, क्या है कारण?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:49 PM (IST)

    UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्रों की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से कराने की योजना रद्द हो गई है। स्वीकृत बजट से अधिक धनरा ...और पढ़ें

    UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड परीक्षा AI निगरानी योजना रद, अब पुराने तरीके से होगी निगरानी।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2026 हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की वर्ष 2026 की परीक्षा के प्रश्नपत्रों की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) से कराने की यूपी बोर्ड की योजना स्वीकृत से अधिक धनराशि की निविदा आने के कारण पूरी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा केवल दो एजेंसियों ने ही इसमें आवेदन किए, जबकि नियमानुसार कम से कम तीन एजेंसियों के आवेदन होने चाहिए। ऐसे में यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से इस संबंध में जारी निविदा रद करने का प्रस्ताव महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेज दिया गया है।

    यूपी बोर्ड को 25 करोड़ रुपये मिला था

    UP Board Exam 2026 प्रश्नपत्रों की सुरक्षा एआइ से कराने के लिए 25 करोड़ रुपये बजट यूपी बोर्ड को उपलब्ध कराया गया था। इसी बजट में बोर्ड ने एआइ सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसियों से आनलाइन निविदा आमंत्रित की थी। इसमें जिन दो एजेंसियों ने आवेदन किए। इसमें भी जिसने कम बजट की मांग की, वह भी 45 करोड़ रुपये था। अब दुबारा निविदा आमंत्रित करने एवं आवेदन लेकर एजेंसी फाइनल करने भर का समय नहीं होने के कारण बोर्ड ने पूर्व में जारी निविदा को निरस्त करने का प्रस्ताव भेज दिया है। 

    अब पूर्व की भांति होगी प्रश्नपत्रों की निगरानी 

    UP Board Exam 2026 इस तरह अब परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूमों में प्रश्नपत्रों की निगरानी पूर्व की तरह कंट्रोल रूम बनाकर एवं अधिकारियों की टीम बनाकर रात-दिन कराने का निर्णय लिया गया है। एआइ सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसियों द्वारा अधिक धनराशि की मांग के कारण बोर्ड अब आगामी परीक्षा में इसके लिए बजट न रखने पर भी निर्णय कर सकता है।

