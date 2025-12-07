UP Board Exam 2026 : हाईस्कूल व इंटर परीक्षा के प्रश्नपत्रों की निगरानी AI से कराने से पीछे हटा यूपी बोर्ड, क्या है कारण?

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2026 हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की वर्ष 2026 की परीक्षा के प्रश्नपत्रों की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) से कराने की यूपी बोर्ड की योजना स्वीकृत से अधिक धनराशि की निविदा आने के कारण पूरी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा केवल दो एजेंसियों ने ही इसमें आवेदन किए, जबकि नियमानुसार कम से कम तीन एजेंसियों के आवेदन होने चाहिए। ऐसे में यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से इस संबंध में जारी निविदा रद करने का प्रस्ताव महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेज दिया गया है।

यूपी बोर्ड को 25 करोड़ रुपये मिला था UP Board Exam 2026 प्रश्नपत्रों की सुरक्षा एआइ से कराने के लिए 25 करोड़ रुपये बजट यूपी बोर्ड को उपलब्ध कराया गया था। इसी बजट में बोर्ड ने एआइ सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसियों से आनलाइन निविदा आमंत्रित की थी। इसमें जिन दो एजेंसियों ने आवेदन किए। इसमें भी जिसने कम बजट की मांग की, वह भी 45 करोड़ रुपये था। अब दुबारा निविदा आमंत्रित करने एवं आवेदन लेकर एजेंसी फाइनल करने भर का समय नहीं होने के कारण बोर्ड ने पूर्व में जारी निविदा को निरस्त करने का प्रस्ताव भेज दिया है।