प्रयागराज से दिल्ली के लिए कल से दो और स्पेशल ट्रेन चलेंगी, NCR ने जारी किया समय सारिणी, देखें ट्रेन की टाइमिंग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दिल्ली जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। लगातार बढ़ती वेटिंग लिस्ट और रिग्रेट की स्थिति को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने दो विशेष ट्रेन चलाने के लिए समय सारिणी जारी कर दी है। 7 व 8 दिसंबर को चलेंगी स्पेशल ट्रेन रविवार सात दिसंबर और सोमवार आठ दिसंबर को प्रयागराज जंक्शन से नई दिल्ली के लिए दो अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इससे हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी जो पिछले कई दिनों से टिकट की तलाश में परेशान थे।

रविवार रात 11.20 बजे प्रयागराज जंक्शन से चलेगी पहली स्पेशल ट्रेन (02275) रविवार रात 11:20 बजे प्रयागराज जंक्शन से चलेगी। यह फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल (गोविंदपुरी), इटावा, टूंडला और अलीगढ़ में रुकेगी। अगले दिन सुबह 11:40 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी।

वापसी में नई दिल्ली से अगले दिन सुबह 4.40 बजे चलेगी वापसी में यही ट्रेन नंबर 02276 के साथ दोपहर दाे बजे नई दिल्ली से चलेगी और अगले दिन सुबह 4:30 बजे प्रयागराज जंक्शन लौट आएगी। इस ट्रेन में कुल 19 कोच हैं, जिनमें छह स्लीपर, 3-3 एसी-3 और इकोनामी, एक फर्स्ट एसी, चार सामान्य कोच और दो एसएलआर कोच शामिल हैं।

दूसरी स्पेशल ट्रेन सोमवार रात चलेगी दूसरी स्पेशल ट्रेन (02417) सोमवार रात ठीक 11:20 बजे रवाना होगी। इसका रूट और समय बिल्कुल पहली ट्रेन जैसा ही है। अगले दिन सुबह 11:40 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन नंबर 02418 बनकर नौ दिसंबर दोपहर दो बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 4:30 बजे प्रयागराज पहुंच जाएगी। इस ट्रेन में 22 कोच लगाए गए हैं, जिसमें सात स्लीपर, 4-4 एसी-थ्री और सामान्य, तीन इकोनामी, 1-1 फर्स्ट एसी और सेकंड एसी के साथ दो एसएलआर कोच हैं।