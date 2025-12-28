UP Board Exam 2026 बड़े बदलाव के साथ हाईस्कूल-इंटर की 3.60 करोड़ उत्तर पुस्तिकाएं तैयार, नकल पर लगेगी लगाम

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। UP Board Exam 2026 यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ‘ए’ और ‘बी’ कापियों को मिलाकर कुल 3.60 करोड़ उत्तरपुस्तिकाएं तैयार कराई हैं। इसे जनपद मुख्यालयों पर भेज दिया गया है। 30 दिसंबर को परीक्षा केंद्र अंतिम रूप से फाइनल होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा।

बोर्ड परीक्षा में 52.30 लाख छात्र-छात्राएं पंजीकृत UP Board Exam 2026 बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से आरंभ होकर 12 मार्च तक चलेगी। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कुल 52.30 लाख छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। इनमें हाईस्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या 27.50 लाख तथा इंटरमीडिएट में संख्या 24.79 लाख है।

उत्तर पुस्तिकाओं में ये हुए बदलाव UP Board Exam वर्ष 2026 की परीक्षा में प्रयुक्त की जाने उत्तर पुस्तिकाओं में बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने कई बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का आकार क्षैतिज न रखकर लंबवत किया गया है। यानी कि परीक्षार्थी जिस आकार की कापियों में वर्ष भर लिखते हैं, उसी आकार की उत्तरपुस्तिका तैयार कराई गई है। इससे परीक्षार्थियों को परीक्षा में उत्तर पुस्तिका पर लिखने में न तो असुविधा होगी और न ही असहज महसूस करेंगे।