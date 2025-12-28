Prayagraj Weather Update : 31 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, आज कितना है Temperature
Prayagraj Weather Update प्रयागराज में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather Update सर्दी अपना तीखा तेवर दिखा रही है। रविवार की सुबह लोगों ने ऐसी गलन के साथ आंखें खोलीं कि लोग रजाई और कंबल में दुबकने को मजबूर हो गए। न्यूनतम तापमान लुढ़ककर आठ डिग्री सेल्सियस पर आ गया हे, जबकि अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया। कोहरा कम रहा पर ठंड का असर कहीं ज्यादा तीखा महसूस किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार शुष्क ठंडी हवाओं और कम धूप के कारण गलन बढ़ी है, जिससे सर्दी हड्डियों तक चुभती नजर आई।
रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर ठिठुरते रहे यात्री
Prayagraj Weather Update सुबह-सुबह सड़कों पर निकले लोगों के चेहरे ठंड से सिकुड़े दिखे। चौराहों पर अलाव के आसपास भीड़ जुटी रही, जहां लोग हाथ सेंकते और ठंड से राहत पाने की कोशिश करते नजर आए। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अस्पतालों के बाहर ठिठुरते यात्री और तीमारदार सर्दी की मार झेलते दिखे। दिहाड़ी मजदूरों और रिक्शा चालकों के लिए यह ठंड किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रही।
धूप नहीं निकलने से दिन में भी कंपकंपी
Prayagraj Weather Update धूप नहीं खिली इसलिए दोपहर के वक्त भी लोग कंपकंपी महसूस करते रहे। पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। प्रयागराज में आने वाले दिनों में मौसम के और बिगड़ने की आशंका जताई गई है।
आगामी दिनों में शीतलहर बढ़ सकती है
Prayagraj Weather Update मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 31 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान गिरकर पांच डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यदि ऐसा होता है तो शहर में शीतलहर की स्थिति और गंभीर हो जाएगी। गलन भरी यह ठंड न सिर्फ दिनचर्या को प्रभावित कर रही है, बल्कि आने वाले दिनों के लिए और भी सख्त मौसम का संकेत दे रही है। नए साल की दहलीज पर खड़ा प्रयागराज ठिठुरते हुए ठंड के इस दौर से गुजर रहा है, जहां हर कोई बस राहत भरी धूप और गर्माहट का इंतजार कर रहा है।
