Umesh Pal Murder Case : प्रयागराज के चर्चित हत्याकांड में वांछित आरोपित पर पुलिस कानूनी शिकंजा कसेगी, संपत्ति होगी कुर्क

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Umesh Pal Murder Case प्रदेश के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपित खालिद जफर पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है। अब धूमनगंज पुलिस उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी करवाने और बीएनएसएस की धारा 84 के तहत कार्यवाही की कवायद शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए कि अदालत में अभियुक्त के हाजिर नहीं होने पर उसे भगोड़ा घोषित करते हुए चल-अचल संपत्ति कुर्क की जा सके।

लेखपाल का दर्ज किया जाएगा बयान Umesh Pal Murder Case उधर, माफिया अतीक के रिश्तेदार खालिद जफर के साथ घूमने वाले कसारी-मसारी के राजस्व लेखपाल को लेकर भी जांच शुरू हो गई है। वह आरोपित के साथ कहां और किसलिए गया था, इस बारे में पूछताछ करते हुए उसका बयान दर्ज किया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी।

24 फरवरी 2023 को उमेश, दो सिपाही की हत्या हुई थी Umesh Pal Murder Case धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर मुहल्ले में 24 फरवरी 2023 की शाम बम और गोली मारकर उमेशपाल, उसके दो सिपाहियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से पूरे प्रदेश में खलबली मच गई थी। पुलिस और एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद, शूटर समेत चार आरोपितों को मुठभेड़ में मार गिराया था।

5-5 लाख के इनामी तीन आरोपित फरार हैं Umesh Pal Murder Case हालांकि पांच-पांच लाख के इनामी अरमान बिहारी, गुड्डू मुस्लिम और साबिर फरार चल रहे हैं। अतीक की इनामी बीवी बीवी शाइस्ता, भयाहू और बहन पुलिस की पकड़ से दूर है। इसी मुकदमे में अतीक के रिश्तेदार खालिद जफर को आरोपित बनाते हुए पुलिस ने वांछित किया लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई।

जफर का लेखपाल संग घूमते हुए वीडियो प्रसारित हुआ था Umesh Pal Murder Case खालिद जफर शहर में रहकर जमीन का कारोबार कर रहा है। कुछ दिन पहले लेखपाल के साथ घूमते हुए खालिद जफर का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। वीडियो के आधार पर धूमनगंज पुलिस ने आरोपित के घर पर छापेमारी की, लेकिन वह गिरफ्त में नहीं आया।