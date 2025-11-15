अस्पताल संचालक ने निजी बैंक मैनेजर से की 49.70 लाख की ठगी, पहले उपकरण खरीदने के लिए थे रुपये फिर जाल में फंसते गए

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्राइवेट बैंक मैनेजर से एक निजी अस्पताल संचालक द्वारा 49.70 लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। रुपये मांगने पर बैंक मैनेजर को जान से मारने की भी धमकी दी गई। परेशान बैंक मैनेजर ने शुक्रवार को करेली थाने में तहरीर देकर अस्पताल संचालक समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करेली के जीटीबी नगर निवासी हैं भुक्तभोगी करेली के जीटीबी नगर निवासी मो. अनवर साजिश हाशमी इंडसइंड बैंक में शाखा प्रबंधक हैं। उन्होंने करेली पुलिस को तहरीर दी। इसमें कहा गया है कि एक परिचित के माध्यम से एक निजी अस्पताल के संचालक मो. अमीर और नबील कादरी से मुलाकात हुई। अस्पताल में उपकरण खरीदने के लिए 15 लाख रुपये लिए गए। इसकी बकायदा लिखापढ़ी हुई। एक मार्च से पांच किश्तों में पांच-पांच लाख रुपये वापस करने का एग्रीमेंट हुआ था। पहली किश्त पांच लाख के बाद शेष रुपये वापस नहीं किए गए।

झांसे में आकर मकान खरीदने को हो गए तैयार जब उन्होंने रुपये वापस करने का दबाव बनाया तो मो. अमीर ने कहा कि करेली स्थित मक्का मस्जिद के पास उसका मकान है। वह उसे 28 लाख रुपये में बेच देगा। उसके इस झांसे में मो. अनवर आ गए और उन्होंने अपने मित्र आसिफ गुलजार के साथ मिलकर 24.50 लाख रुपये अमीर को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी मकान का बैनामा नहीं हुआ।

अब जान से मारने की दी गई धमकी इसके बाद जब वह अमीर के घर पहुंचे तो उसकी मां ने मकान उनके नाम दर्ज होने की बात कही। यह भी बोला कि मकान को 40 लाख रुपये में बेचा जाएगा। खुद का रुपये फंसे होने की वजह से अनवर ने 10 लाख रुपये और दिए। इसके बाद भी मकान का बैनामा नहीं किया गया। रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई।