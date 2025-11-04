संगम में पांच डुबकी लगाकर उमा भारती ने शुरू किया गंगा स्वच्छता और श्रद्धा संकल्प अभियान, हर डुबकी में छिपा था संदेश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पूर्व केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इन दिनों प्रयागराज प्रवास पर हैं। मंगलवार अर्थात कार्तिक चतुर्दशी पर उन्होंने संगम तट से गंगा स्वच्छता और श्रद्धा संकल्प अभियान शुरू किया। इसके जरिए गंगा की स्वच्छता अभियान से आम जन को जोड़ने का आह्वान भी किया।

प्रत्येक डुबकी में एक संदेश शामिल था महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। तट पर एकत्र लोगों व देशभर से जुड़े गंगा सेवकों को साथ लेकर उन्होंने संगम में पांच डुबकी लगाई। प्रत्येक डुबकी में एक संदेश शामिल रहा।

तीसरी और चौथी डुबकी किसलिए लगाई? पहली डुबकी कुंभ के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद देने के लिए रही। दूसरी डुबकी महाकुंभ में साधु संतों के आगमन पर उनके वंदन के लिए रही। तीसरी डुबकी कुंभ में प्रयागराज वासियों द्वारा धैर्य और सद्भावना दिखाने पर, चौथी डुबकी विश्व भर से आए श्रद्धालुओं के प्रति आभार के लिए रही।