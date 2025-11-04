PDA काश्तकारों से सीधे खरीदेगा जमीन, सर्किल रेट से दोगुना कीमत देगा, गरीबों के घर को लैंड बैंक की व्यवस्था करेगा
प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) गरीबों के लिए आवास सुनिश्चित करने हेतु लैंड बैंक बनाने की योजना बना रहा है। नैनी, झूंसी और फाफामऊ जैसे क्षेत्रों में जमीन खरीदी जाएगी। PDA सीधे काश्तकारों से जमीन खरीदेगा और उन्हें सर्किल रेट से दोगुनी कीमत देगा। इस पहल का उद्देश्य आवासीय योजनाओं को विकसित करना और शहर के विस्तार को सुगम बनाना है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अमीरों के साथ ही गरीब व्यक्तियों के पास भी रहने के लिए अपना घर हो, इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) लैंड बैंक तैयार करने पर विचार कर रहा है। आवासीय योजनाओं को विकसित और लैंड बैंक तैयार करने के लिए PDA काश्तकारों से सीधे जमीन खरीदने की तैयारी कर रहा है।
30 वर्ष पहले भी पीडीए ने लैंड बैंक बनाया था
पीडीए के अफसर अब सीधे जमीन के मालिकों से मुलाकात करके जमीन खरीदेंगे। सर्किल रेड से दो गुनी कीमत में जमीन खरीदी जाएगी। 30 वर्ष पहले भी पीडीए ने काश्तकारों से सीधे जमीन खरीदकर लैंड बैंक बनाया था।
शहर के विस्तार के बाद फिर पीडीए की तैयारी
शुरुआत में एक हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में जमीन अलग-अलग क्षेत्रों में खरीदने की तैयारी चल रही है। शहर का विस्तार होने के बाद अब एक बार फिर पीडीए अपना लैंड बैंक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।
आवासीय कालोनियां व अपार्टमेंट विकसित किया था
प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने तीन दशक पहले सीधे काश्तकारों से जमीन खरीदकर आवासीय कालोनियों और अपार्टमेंट को विकसित किया था। लंबे समय के बाद अब एक बार फिर पीडीए को जमीन की कमी का आभास हुआ है।
इन क्षेत्रों में जमीन खरीदने की शुरू होगी प्रक्रिया
पीडीए बोर्ड की पिछली बैठकों में भी काश्तकारों से सीधे जमीन खरीदने की चर्चा हो चुकी है। पीडीए सचिव अजीत सिंह ने बताया कि काश्तकारों से सीधे जमीन खरीदने के लिए वार्ता चल रही है। सब कुछ सही रहा तो कुछ ही महीनों में जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फाफामऊ, मरियाडी, रसूलपुर, नैनी, झूंसी क्षेत्र में काश्तकारों से जमीन खरीदकर लैंड बैंक तैयार करने की योजना बन रही है।
