PDA काश्तकारों से सीधे खरीदेगा जमीन, सर्किल रेट से दोगुना कीमत देगा, गरीबों के घर को लैंड बैंक की व्यवस्था करेगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अमीरों के साथ ही गरीब व्यक्तियों के पास भी रहने के लिए अपना घर हो, इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) लैंड बैंक तैयार करने पर विचार कर रहा है। आवासीय योजनाओं को विकसित और लैंड बैंक तैयार करने के लिए PDA काश्तकारों से सीधे जमीन खरीदने की तैयारी कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

30 वर्ष पहले भी पीडीए ने लैंड बैंक बनाया था पीडीए के अफसर अब सीधे जमीन के मालिकों से मुलाकात करके जमीन खरीदेंगे। सर्किल रेड से दो गुनी कीमत में जमीन खरीदी जाएगी। 30 वर्ष पहले भी पीडीए ने काश्तकारों से सीधे जमीन खरीदकर लैंड बैंक बनाया था।

शहर के विस्तार के बाद फिर पीडीए की तैयारी शुरुआत में एक हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में जमीन अलग-अलग क्षेत्रों में खरीदने की तैयारी चल रही है। शहर का विस्तार होने के बाद अब एक बार फिर पीडीए अपना लैंड बैंक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।

आवासीय कालोनियां व अपार्टमेंट विकसित किया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने तीन दशक पहले सीधे काश्तकारों से जमीन खरीदकर आवासीय कालोनियों और अपार्टमेंट को विकसित किया था। लंबे समय के बाद अब एक बार फिर पीडीए को जमीन की कमी का आभास हुआ है।