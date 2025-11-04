Prayagraj Weather News : दो दिनों में 6 डिग्री लुढ़का रात का पारा, 7 नवंबर के बाद कम होने लगेगा दिन का तापमान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather News पिछले दो दिनों में प्रयागराज का न्यूनतम तापमान लगभग छह डिग्री गिर चुका है। शनिवार रात का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस था, वहीं मंगलवार को यह घटकर 15.2 डिग्री पर आ गया। सोमवार की तुलना करें तो तीन डिग्री पारा गिरा है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आसमान साफ रहेगा और उत्तर-पूर्वी हवाएं चलने से रातों में ठंड का असर और बढ़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिन और रात के तापमान में बीच लगातार अंतर बढ़ रहा Prayagraj Weather News प्रयागराज जनपद में दिन और रात के तापमान में बीच लगातार अंतर बढ़ रहा है। यह मंगलवार को यह दो गुना हो गया। न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री रहा, वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। इन दिनों रात और सुबह वातावरण में हल्की धुंध भी छाने लगी है।

अब बढ़ेगी ठंड, चलेंगी सर्द हवाएं Prayagraj Weather News मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सात नवंबर के बाद यह घटकर 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।इसकी वजह से ठंड बढ़नी शुरू होगी। साफ आसमान और हल्की सर्द हवाएं मिलकर सुबह-शाम के तापमान में गिरावट लाएंगी।

नमी कम होने के साथ घटेगा न्यूनतम तापमान Prayagraj Weather News मौसम विभाग के अनुसार पांच नवंबर से आसमान साफ रहेगा इस समय उत्तर और उत्तर-पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं शुष्क हैं, जिससे तापमान में कमी आ रही है। जैसे-जैसे नमी कम होगी, रात का तापमान और घटेगा।