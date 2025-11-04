Circle Rate Hike : संगम नगरी में इसी माह बढ़ेगा सर्किल रेट, कहां सबसे अधिक व किन क्षेत्रों में कितना बढ़ेगा?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Circle Rate Hike जनपद में सर्किल रेट बढ़ाने के लिए बनाए गए प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। सोमवार शाम डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सर्किल रेट बढ़ाने की जिला स्तरीय समिति की बैठक में इसी माह से रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछली बार दो दिसंबर 2022 को सर्किल रेट बढ़ा था Circle Rate Hike प्रस्ताव को लेकर आपत्तियों व विसंगतियों को दूर करने के डीएम ने निर्देश दिए हैं। इस हिसाब से शहर में 40 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ सकता है। पिछली बार दो दिसंबर 2022 को सर्किल रेट बढ़ाया गया था, जिसके बाद अब तक नहीं बढ़ाया जा सका है।

आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार-विमर्श बैठक में जिलाधिकारी ने सर्किल रेट के संबंध में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार-विमर्श करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने समिति को निर्देशित किया कि पूरे जिले के लिए प्रस्तावित एक समान सामान्य निर्देशों का पुनः सतर्कता से परीक्षण किया जाए।

भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो Circle Rate Hike डीएम ने कहा कि इन निर्देशों को इस प्रकार तैयार करें कि जनसामान्य को मूल्यांकन सूची को समझने में कोई संदेह अथवा भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। विगत वर्षों में निर्गत सामान्य निर्देशों में यदि कोई विसंगति रह गई हो तो उनका निराकरण अवश्य कर लें।

विसंगतियों का निराकरण करें उन्होंने सभी उपनिबंधकों को निर्देशित किया कि यदि उनकी प्रचलित मूल्यांकन सूची में कोई विसंगति उनके संज्ञान में आई हो तो प्रचलित सूची का पुनः परीक्षण करते हुए उन विसंगतियों के निराकरण के लिए प्रस्ताव समिति के समक्ष रखें। इसके बाद समिति की बैठक आयोजित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

संपत्तियों की रजिस्ट्री शुरू होगी प्रयागराज में नए सर्किल रेट से नवंबर के अंतिम हफ्ते अथवा दिसंबर के पहले सप्ताह से संपत्तियों की रजिस्ट्री का काम शुरू हो जाएगा। प्लाट दुकान मकान फ्लैट के साथ ही अन्य संपत्तियों की खरीदने और बेचने पर सर्किल रेट बढ़ने से स्टांप शुल्क अब ज्यादा मिलेगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1064 करोड़ रुपये का लक्ष्य जिले में बैनामों से होने वाली आय पर रखा गया है। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह, एआइजी स्टांप राकेश चंद्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

खरीदने वाले को कई तरह से लाभ भी होगा नए सर्किल रेट से सरकार खजाना तो बढ़ेगा ही, साथ ही पारदर्शिता भी कायम होगी। यही नहीं हर अपार्टमेंट के फ्लैट के रेट खोल देने से खरीदने वाले को कई तरह से लाभ भी होगा। उसे बैंक लोन लेने से लेकर उसकी संपत्ति का वैल्यू बढ़ेगा। इसके साथ ही ब्लैक मनी पर भी अंकुश लग सकेगा। नए सर्किल रेट से जिले के राजस्व में इस वर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

सबसे ज्यादा सिविल लाइंस का सर्किल रेट बढ़ेगा सर्किल रेट बढ़ने से प्लाट, दुकान, मकान, फ्लैट व अन्य संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में स्टांप शुल्क ज्यादा लगेगा, जिससे राजस्व की वृद्धि होगी। जनपद में सबसे ज्यादा सिविल लाइंस का सर्किल रेट 30 से 40 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है। शहर के अन्य क्षेत्रों में भी 30 से 35 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।