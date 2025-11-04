पिता ने थाने में दी गवाही तो बेटे पर तमंचे से झोंका फायर, घर पर चढ़कर धारदार हथियार से हमला भी किया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। थाने पहुंचकर गवाही देना एक परिवार को भारी पड़ गया। पिता की गवाही से नाराज कुछ लोगों ने बेटे पर तमंचे से फायर झोंक दिया। इसके बाद घर पर चढ़कर धारदार हथियार से हमला किया। इससे दो लोग जख्मी हो गए।

एयरपोर्ट थाना के असरावे खुर्द गांव की घटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के असरावे खुर्द गांव निवासी संजय पासवान का कहना है कि कुछ दिन पहले गांव के अजय निषाद और यादव बिरादारी के बीच झगड़ा हुआ था। उसके पिता प्रेम चंद्र झगड़ा के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने एयरपोर्ट थाने में गवाही दी थी। इससे अजय निषाद पक्ष नाराज हो गया था।

गवाही से खुन्नस खाए लोगों ने दी धमकी संजय पासवान ने बताया कि करीब छह दिन पहले उसका छोटा भाई अनिल गांव में दुर्गा पूजा देखकर घर लौट रहा था। आरोप लगाया कि रास्ते में अजय निषाद पुत्र मैना निषाद, अमित निषाद, मोनू निषाद ने अनिल को रोक कर गाली देते हुए कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे खिलाफ गावही दी है। तुम्हारे बाप को जान से मार दूंगा। भाई वहां से भाग कर घर आया और उसे घटना की जानकारी दी।

कमर के पास छर्रा लगने से घायल संजय की मानें तो वह घटनास्थल पर पहुंचा और अजय निषाद को समझाने की कोशिश की। तब अजय ने जाति सूचक भद्दी गाली देते हुए तमंचा निकाल कर अनिल को जान से मारने की नीयत से उस पर फायर कर दिया। उसकी कमर के पास छर्रा लगा।

मारपीट में तीन लोग हुए घायल इसके बाद अजय निषाद के अन्य सहयोगी संजय निषाद पुत्र बलवत निषाद, संजय निषाद पुत्र रामराज निषाद, मुकेश निषाद पुत्र चिरौंजी निषाद, रामू निषाद पुत्र चिरौंजी निषाद, रमेश पुत्र चिरौंजी निषाद और कई आज्ञात लोगों ने लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इससे संजय, अनिल और चचेरा भाई घायल हो गए।