Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिता ने थाने में दी गवाही तो बेटे पर तमंचे से झोंका फायर, घर पर चढ़कर धारदार हथियार से हमला भी किया

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:55 PM (IST)

    प्रयागराज के असरावे खुर्द गांव में गवाही देने पर एक परिवार पर हमला हुआ। संजय पासवान के पिता प्रेम चंद्र ने एक झगड़े में गवाही दी थी, जिससे नाराज होकर अजय निषाद और उसके साथियों ने संजय के बेटे अनिल पर तमंचे से फायर कर दिया। बाद में, उन्होंने घर पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें संजय, अनिल और उनका चचेरा भाई घायल हो गए। पुलिस ने आठ नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र असरावे खुर्द गांव में हुई फायरिंग व मारपीट में तीन लोग घायल हए हैं।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। थाने पहुंचकर गवाही देना एक परिवार को भारी पड़ गया। पिता की गवाही से नाराज कुछ लोगों ने बेटे पर तमंचे से फायर झोंक दिया। इसके बाद घर पर चढ़कर धारदार हथियार से हमला किया। इससे दो लोग जख्मी हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरपोर्ट थाना के असरावे खुर्द गांव की घटना   

    एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के असरावे खुर्द गांव निवासी संजय पासवान का कहना है कि कुछ दिन पहले गांव के अजय निषाद और यादव बिरादारी के बीच झगड़ा हुआ था। उसके पिता प्रेम चंद्र झगड़ा के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने एयरपोर्ट थाने में गवाही दी थी। इससे अजय निषाद पक्ष नाराज हो गया था।

    गवाही से खुन्नस खाए लोगों ने दी धमकी  

    संजय पासवान ने बताया कि करीब छह दिन पहले उसका छोटा भाई अनिल गांव में दुर्गा पूजा देखकर घर लौट रहा था। आरोप लगाया कि रास्ते में अजय निषाद पुत्र मैना निषाद, अमित निषाद, मोनू निषाद ने अनिल को रोक कर गाली देते हुए कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे खिलाफ गावही दी है। तुम्हारे बाप को जान से मार दूंगा। भाई वहां से भाग कर घर आया और उसे घटना की जानकारी दी।

    कमर के पास छर्रा लगने से घायल  

    संजय की मानें तो वह घटनास्थल पर पहुंचा और अजय निषाद को समझाने की कोशिश की। तब अजय ने जाति सूचक भद्दी गाली देते हुए तमंचा निकाल कर अनिल को जान से मारने की नीयत से उस पर फायर कर दिया। उसकी कमर के पास छर्रा लगा।

    मारपीट में तीन लोग हुए घायल

    इसके बाद अजय निषाद के अन्य सहयोगी संजय निषाद पुत्र बलवत निषाद, संजय निषाद पुत्र रामराज निषाद, मुकेश निषाद पुत्र चिरौंजी निषाद, रामू निषाद पुत्र चिरौंजी निषाद, रमेश पुत्र चिरौंजी निषाद और कई आज्ञात लोगों ने लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इससे संजय, अनिल और चचेरा भाई घायल हो गए।

    मां की पिटाई की, कपड़े फाड़े

    इस पर भी आरोपितों का मन नहीं भरा तो वे घर पर चढ़कर मां की लाठी-डंडा से पिटाई की और कपड़े फाड़ दिए। पुलिस के आने पर हमलावार पथराव करते हुए भाग निकले। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर आठ नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। 

    यह भी पढ़ें- Circle Rate Hike : संगम नगरी में इसी माह बढ़ेगा सर्किल रेट, कहां सबसे अधिक व किन क्षेत्रों में कितना बढ़ेगा?

    यह भी पढ़ें- किन्नर अखाड़ा से अलग हुईं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरि, वे अब सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाएंगी, ममता कुलकर्णी के बयान से थीं आहत