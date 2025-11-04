संगम नगरी में सनातनी किन्नर अखाड़ा गठित, कौशल्यानंद बनीं आचार्य महामंडलेश्वर, संगम स्नान के बाद विधिवत पट्टाभिषेक
प्रयागराज में सनातनी किन्नर अखाड़ा का गठन हुआ है, जिसमें कौशल्यानंद गिरि को आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया है। संगम स्नान के बाद पट्टाभिषेक हुआ, जिसमें गौरी सावंत समेत कई विशिष्टजन शामिल हुए। कौशल्यानंद ने बताया कि सनातन धर्म का उत्थान और मतांतरण रोकना उनका लक्ष्य है। उन्होंने पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के बयान से आहत होकर किन्नर अखाड़ा छोड़ा था। अखाड़ा परिषद ने इस अखाड़े को मान्यता देने से इनकार किया है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। किन्नरों के एक गुट ने सनानती किन्नर अखाड़ा का गठन कर लिया है। किन्नर अखाड़ा से अलग हुईं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरि (टीना मां) अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर बनी हैं। इनके अलावा संजनानंद गिरि को महामंडलेश्वर व संध्यानंद गिरि को श्रीमहंत बनाया गया है।
अखाड़े के आराध्य का निर्धारण
मंगलवार सुबह सबने संगम स्नान व पूजन किया। इसके बाद बैरहना स्थित दुर्गा पूजा पार्क में पट्टाभिषेक हुआ। अभिनेत्री गौरी सावंत, भवानीनंद वाल्मिकी सहित अन्य संतों ने टीना, संजनानंद व संध्यानंद को माला पहनाकर, टीका लगाने के बाद शाल ओढ़ाकर पद पर आसीन किया। अखाड़े के आराध्य अर्द्धनारीश्वर, मां बहुचरा माता, स्थान किन्नर कैलाश व टीका त्रिपुंड में गोल बड़ी बिंदी निर्धारित किया गया है।
सनातनी किन्नर अखाड़ा में पंचों ने इन्हें किया शामिल
सनातनी किन्नर अखाड़ा के पंचों में भवानीनाथ, गौरी सावंत, कौशल्यानंद गिरि, डाली मां व अंजली गुरु को शामिल किया गया है। कौशल्यानंद ने कहा कि सनातन धर्म का उत्थान, मतांतरण रोकना हमारा ध्येय है। हर किन्नर सनातनी बने उसके लिए राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाई जाएगी।
सनातन धर्म के प्रति आस्था वाले किन्नर होंगे शामिल
कौशल्यानंद गिरि ने कहा कि सनातन धर्म के प्रति आस्था और समर्पण व्यक्त करने वाले किन्नरों को अखाड़े में शामिल किया जाएगा। धार्मिक प्रवृत्ति के किन्नरों को महामंडलेश्वर, श्रीमहंत सहित अन्य पदों की उपाधि प्रदान की जाएगी। अखाड़े के पंचों की सहमित पर पद दिया जाएगा।
कौशल्यानंद पूर्व अभिनेत्री ममतानंद के बयान से आहत थीं
कौशल्यानंद ने तीन नवंबर को किन्नर अखाड़ा की सदस्यता छोड़ दी थी। उन्होंने कहा था कि महामंडलेश्वर श्रीया माई ममतानंद गिरि (पूर्व में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी) ने बीते दिनों गोरखपुर में दाउद इब्राहिम के आतंकवादी न होने का बयान दिया था। इससे उनकी भावना आहत हुई थी।
...इसलिए अलग अखाड़ा बनाने का लिया गया निर्णय
कौशल्यानंद गिरि ने कहा था कि किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मुस्लिम समुदाय के लोगों को साथ रखती हैं। हर निर्णय स्वयं लेती हैं। जो धर्म और अखाड़े की परंपरा के विरुद्ध है। इसके चलते अलग अखाड़ा बनाने का निर्णय लिया गया।
सिर्फ 13 अखाड़ों को ही मान्यता : रवींद्र पुरी
मां मनसा देवी ट्रस्ट व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रवींद्र पुरी ने सनातनी किन्नर अखाड़ा को मान्यता देने से इन्कार कर दिया है। कहा कि अखाड़ा परिषद सिर्फ 13 अखाड़ों को मान्यता देता है। इसके इतर कोई अखाड़ा नहीं बन सकता। यहां तक कि अखाड़े के नाम से संस्था भी नहीं बनाई जा सकती। अगर कोई बनाता है तो वह सनातन धर्म व कानून के विरुद्ध है। स्वयंभू अखाड़ों का शिविर लगाने व कुंभ-महाकुंभ में स्नान करने से रोका जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।