    हमें नहीं जाना कौशांबी... हम तो प्रयागराज में ही ठीक हैं, मंडलायुक्त के सामने प्रयागराज के इस गांव के लोगों ने जताई इच्छा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:13 PM (IST)

    प्रयागराज के उजिहिनी आइमा और चंद्रसेन गांव के निवासियों ने मंडलायुक्त के समक्ष कौशांबी जनपद में शामिल होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि वे प्रयागराज में ही रहना चाहते हैं। मंडलायुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों ने स्थानांतरण से पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों ने जनपद बदलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

    प्रयागराज के चंद्रसेन गांव में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल के साथ हुई बैठक में ग्रामीणों से बातचीत करते डीएम मनीष कुमार वर्मा। सौजन्य : सूचना विभाग

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। हमें नहीं जाना कौशाम्बी, हम तो प्रयागराज में ही ठीक हैं। हमें यहीं पर रहने दीजिए। कुछ इसी अंदाज में उजिहिनी आइमा व चंद्रसेन के ग्रामीणों ने मंडलायुक्त के सामने अपनी इच्छा जताई और जनपद बदलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

    सीमा के दो गांवों को कौशांबी में जोड़ने की कवायद

    दरअसल, उजिहिनी आइमा व चंद्रसेन गांव प्रयागराज का हिस्सा है। यह दोनों गांव कौशांबी जनपद की सीमा पर स्थित हैं। इन्हें अब कौशांबी से ही जोड़ने की कवायद चल रही है। इसका प्रस्ताव कई साल पहले बना था। अब इसमें शासन की ओर से मंडलायुक्त की रिपोर्ट मांगी गई है।

    मंडलायुक्त ने दोनों गांवों का किया भ्रमण 

    इसी के तहत मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल शुक्रवार को दोनों जनपदों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उजिहिनी आइमा व चंद्रसेन पहुंचीं। उनके साथ पुलिस महानिरीक्षक अजय कुमार मिश्र भी थे। मंडलायुक्त ने अफसरों के साथ दोनों गांवों का भ्रमण किया। पंचायत भवन में ग्रामीणों के साथ इस संबंध में बातचीत की।

    क्या कहते हैं अधिकारी

    इन गांवों के स्थानांतरण से पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा की। गांवों की भौगोलिक स्थिति, परिवहन की सुविधाओं समेत अन्य बिंदुओं पर भी गहन मंथन हुआ। अधिकारियों का कहना है कि इस बैठक के दौरान दोनों गांवों के लोगों ने जनपद बदलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बैठक में डीएम प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा, डीएम कौशांबी अमित पाल शर्मा, प्रयागराज के एसडीएम सदर अभिषेक सिंह, तहसीलदार सदर अनिल पाठक आदि मौजूद रहे।

