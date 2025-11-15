हमें नहीं जाना कौशांबी... हम तो प्रयागराज में ही ठीक हैं, मंडलायुक्त के सामने प्रयागराज के इस गांव के लोगों ने जताई इच्छा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। हमें नहीं जाना कौशाम्बी, हम तो प्रयागराज में ही ठीक हैं। हमें यहीं पर रहने दीजिए। कुछ इसी अंदाज में उजिहिनी आइमा व चंद्रसेन के ग्रामीणों ने मंडलायुक्त के सामने अपनी इच्छा जताई और जनपद बदलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

सीमा के दो गांवों को कौशांबी में जोड़ने की कवायद दरअसल, उजिहिनी आइमा व चंद्रसेन गांव प्रयागराज का हिस्सा है। यह दोनों गांव कौशांबी जनपद की सीमा पर स्थित हैं। इन्हें अब कौशांबी से ही जोड़ने की कवायद चल रही है। इसका प्रस्ताव कई साल पहले बना था। अब इसमें शासन की ओर से मंडलायुक्त की रिपोर्ट मांगी गई है।

मंडलायुक्त ने दोनों गांवों का किया भ्रमण इसी के तहत मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल शुक्रवार को दोनों जनपदों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उजिहिनी आइमा व चंद्रसेन पहुंचीं। उनके साथ पुलिस महानिरीक्षक अजय कुमार मिश्र भी थे। मंडलायुक्त ने अफसरों के साथ दोनों गांवों का भ्रमण किया। पंचायत भवन में ग्रामीणों के साथ इस संबंध में बातचीत की।