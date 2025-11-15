प्रयागराज में 36वीं अखिल भारतीय बास्केटबाल व जिमनास्टिक प्रतियोगिता का आगाज, नौ क्षेत्रों के 400 खिलाड़ी ले रहे भाग
प्रयागराज में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा 36वीं अखिल भारतीय बास्केटबाल व जिमनास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। चार दिवसीय इस खेलकूद प्रतियोगिता में नौ क्षेत्रों के लगभग 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज में अपर सचिव सत्येन्द्र सिंह ने उद्घाटन किया। खिलाड़ियों ने पहले दिन ही अपना दमखम दिखाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से चार दिवसीय 36वीं खेलकूद प्रतियोगिता प्रयागराज में शनिवार से शुरू हो गई है। ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज सिविल लाइंस में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ औपचारिक उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता में नौ क्षेत्रों राजस्थान, दक्षिण मध्य, पूर्वी उप्र, पश्चिम उप्र, उत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, मध्य क्षेत्र एवं बिहार से लगभग 400 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं।
माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर सचिव हुए शामिल
उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर सचिव सत्येन्द्र सिंह रहे। उन्होंने कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, अतः शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद एवं योगासान की प्रमुख भूमिका होती है। प्रत्येक विद्यार्थी को इसमें प्रतिभाग करना चाहिए।
सामूहिक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति
आयोजन की अध्यक्षता निषादराज वंशज डा. बीके कश्यप ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। सामूहिक नृत्य दल ने खूब तालियां बंटोरी। इस मौके पर विद्या भारती पूर्वी उप्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हेमचंद्र, शरद गुप्त, डा. आनन्द कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य विक्रम बहादुर सिंह परिहार आदि मौजूद रहे।
