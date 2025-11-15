प्रयागराज में 36वीं अखिल भारतीय बास्केटबाल व जिमनास्टिक प्रतियोगिता का आगाज, नौ क्षेत्रों के 400 खिलाड़ी ले रहे भाग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से चार दिवसीय 36वीं खेलकूद प्रतियोगिता प्रयागराज में शनिवार से शुरू हो गई है। ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज सिविल लाइंस में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ औपचारिक उद्घाटन हुआ। प्रतियोगिता में नौ क्षेत्रों राजस्थान, दक्षिण मध्य, पूर्वी उप्र, पश्चिम उप्र, उत्तर क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, मध्य क्षेत्र एवं बिहार से लगभग 400 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर सचिव हुए शामिल उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर सचिव सत्येन्द्र सिंह रहे। उन्होंने कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, अतः शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद एवं योगासान की प्रमुख भूमिका होती है। प्रत्येक विद्यार्थी को इसमें प्रतिभाग करना चाहिए।