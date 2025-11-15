Prayagraj Weather News : एक सप्ताह तक सुबह धुंध छाई रहेगी, बढ़ेगी ठंड, नवंबर के आखिरी सप्ताह में कोहरा करेगा परेशान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather News शरद ऋतु अपने रंग में आने जा रही है। मौसम तेजी से ठंड की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार की तुलना में न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट आई है, जबकि अधिकतम तापमान बराबर है। आगे भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है।

20 नवंबर तक औसत तापमान कितना रहेगा Prayagraj Weather News मौसम विभाग के अनुसार 20 नवंबर तक न्यूनतम तापमान लगातार 11 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इस पूरे सप्ताह सुबह के समय धुंध या हल्का कोहरा छाया रहने की संभावना है।

न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट शनिवार को अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सिसय और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में इस गिरावट ने शहरवासियों को सुबह-शाम की ठिठुरन का एहसास कराना शुरू कर दिया है। नमी का स्तर भी सुबह 79 प्रतिशत और शाम को 58 प्रतिशत रहा।