साढ़े छह किलो गांजा संग दो तस्कर गिरफ्तार, असम से बिहार के रास्ते लाकर प्रयागराज व कौशांबी में बेचते थे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सोरांव पुलिस ने दो और गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। भावापुर गांव के समीप से शनिवार भोर में दोनों को पकड़ा गया। इनके पास से करीब साढ़े छह किलो गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में बताया कि असम से बिहार के रास्ते गांजा यहां लाते हैं और इसे प्रयागराज के साथ ही कौशांबी जिले में बेचकर बढ़िया मुनाफा कमाते थे। अपने एक और साथी का नाम भी पुलिस को बताया है, जिसकी तलाश की जा रही है।

पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ा सोरांव थाना प्रभारी केशव वर्मा को शनिवार भोर में खबर मिली कि कुछ बदमाश भावापुर के पास से गुजरने वाले हैं। सूचना मिलते ही वह टीम के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे और घेराबंदी कर दी। करीब आधे घंटे बाद दो बदमाश नजर आए तो पुलिस ने उनको रोकना चाहा, लेकिन वह भागने लगे। जिस पर पुलिसकर्मियों ने दोनों को दौड़ाकर पकड़ लिया।

झोले में रखा था गांजा तलाशी लेने पर झोले में रखा करीब साढ़े छह किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तस्करों में अजय कुमार मिश्रा निवासी लेदहा बरा अटरामपुर व आशुतोष मिश्रा निवासी प्यासी का पूरा कुढ़ा अटरामपुर, नवाबगंज शामिल हैं।

23 अक्टूबर को भारी मात्रा में बरामद किया था सोरांव इंस्पेक्टर केशव वर्मा ने बताया कि 23 अक्टूबर को भावापुर टोल प्लाजा के पास से एक डंपर को पकड़कर करीब 25 लाख रुपये का गांजा बरामद किया गया था। डंपर चालक आशीष पांडेय निवासी फरादा बिहार थाना कृष्णगढ़ सरैया जनपद भोजपुर बिहार व खलासी विजय कुमार निवासी धमावा चकिया थाना सैनी जनपद कौशांबी को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में आशीष पांडेय ने बताया था कि ट्रक राजेश सोनकर निवासी ग्राम चकिया धमावा पोस्ट रामपुर जनपद कौशांबी है।