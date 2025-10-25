Language
    साढ़े छह किलो गांजा संग दो तस्कर गिरफ्तार, असम से बिहार के रास्ते लाकर प्रयागराज व कौशांबी में बेचते थे

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:09 PM (IST)

    प्रयागराज में सोरांव पुलिस ने भावापुर के पास से दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से साढ़े छह किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लाखों में है। पूछताछ में पता चला कि तस्कर असम से बिहार के रास्ते गांजा लाकर प्रयागराज और कौशांबी में बेचते थे। पुलिस उनके एक और साथी की तलाश कर रही है।

    प्रयागराज के सोरांव पुलिस की गिरफ्त में गांजा तस्कर व बरामद गांजा। सौजन्य पुलिस मीडिया सेल

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सोरांव पुलिस ने दो और गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। भावापुर गांव के समीप से शनिवार भोर में दोनों को पकड़ा गया। इनके पास से करीब साढ़े छह किलो गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में बताया कि असम से बिहार के रास्ते गांजा यहां लाते हैं और इसे प्रयागराज के साथ ही कौशांबी जिले में बेचकर बढ़िया मुनाफा कमाते थे। अपने एक और साथी का नाम भी पुलिस को बताया है, जिसकी तलाश की जा रही है।

    पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ा

    सोरांव थाना प्रभारी केशव वर्मा को शनिवार भोर में खबर मिली कि कुछ बदमाश भावापुर के पास से गुजरने वाले हैं। सूचना मिलते ही वह टीम के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे और घेराबंदी कर दी। करीब आधे घंटे बाद दो बदमाश नजर आए तो पुलिस ने उनको रोकना चाहा, लेकिन वह भागने लगे। जिस पर पुलिसकर्मियों ने दोनों को दौड़ाकर पकड़ लिया।

    झोले में रखा था गांजा 

    तलाशी लेने पर झोले में रखा करीब साढ़े छह किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तस्करों में अजय कुमार मिश्रा निवासी लेदहा बरा अटरामपुर व आशुतोष मिश्रा निवासी प्यासी का पूरा कुढ़ा अटरामपुर, नवाबगंज शामिल हैं।

    23 अक्टूबर को भारी मात्रा में बरामद किया था  

    सोरांव इंस्पेक्टर केशव वर्मा ने बताया कि 23 अक्टूबर को भावापुर टोल प्लाजा के पास से एक डंपर को पकड़कर करीब 25 लाख रुपये का गांजा बरामद किया गया था। डंपर चालक आशीष पांडेय निवासी फरादा बिहार थाना कृष्णगढ़ सरैया जनपद भोजपुर बिहार व खलासी विजय कुमार निवासी धमावा चकिया थाना सैनी जनपद कौशांबी को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में आशीष पांडेय ने बताया था कि ट्रक राजेश सोनकर निवासी ग्राम चकिया धमावा पोस्ट रामपुर जनपद कौशांबी है।

    राजेश सोनकर मिश्र संग करता था तस्करी 

    राजेश सोनकर अपने मित्र आशुतोष मिश्र उर्फ अनुज निवासी पयासी का पूरा कुढ़ा, नवाबगंज के साथ गांजा की तस्करी करता है। दोनों असम से गांजा डंपर पर लदवाते हैं, जिसे बिहार के रास्ते यहां लाया जाता है। इंस्पेक्टर ने बताया कि अब राजेश सोनकर की तलाश की जा रही है और उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

