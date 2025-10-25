Language
    दिल्ली जाने के लिए स्पेशल ट्रेन प्रयागराज से आज रात 915 बजे रवाना होगी, कन्फर्म सीट तुरंत बुक करें, कल वापसी में भी सुविधा

    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:58 PM (IST)

    प्रयागराज से दिल्ली जाने के लिए टिकट नहीं मिल रहा है तो रेलवे ने यात्रियों के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई है। यह ट्रेन आज रात 915 बजे प्रयागराज जंक्शन से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 720 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। दीवाली के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने यह फैसला लिया है। इस ट्रेन में कन्फर्म सीट मिल जाएगी, इसलिए तुरंत टिकट बुक करें।

    आज रात दिल्ली जाने और कल वापसी में भी स्पेशल ट्रेन में कन्फर्म सीट यात्रियों को मिल सकती है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। क्या आपको भी आज ही दिल्ली जाना है लेकिन ट्रेन में सीट नहीं मिल रही है तो परेशान मत हों । आज शनिवार यानी 25 अक्टूबर की रात प्रयागराज जंक्शन से एक विशेष ट्रेन चलने जा रही है, जिसमें आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी। अगर 26 अक्टूबर को दिल्ली से प्रयागराज आना है, तब भी इस ट्रेन में आरक्षित सीट मिल जाएगी। 

    दीवाली बाद यात्रियों की उमड़ी ट्रेनों में भीड़ 

    त्योहार का मौसम आते ही ट्रेनों में सीट पाना मुश्किल हो जाता है। दीवाली के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने एक विशेष पहल की है। एनसीआर ने प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) से नई दिल्ली (NDLS) के लिए सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन (04147/04148) चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 'ट्रेन ऑन डिमांड' (TOD) श्रेणी के तहत आज और कल चलेगी, जिससे यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने की राहत मिलेगी।

    कब और कहां से चलेगी ट्रेन

    ट्रेन संख्या 04147 आज 25 अक्टूबर 2025 को रात 9:15 बजे प्रयागराज जंक्शन से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:20 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 04148 कल, 26 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए एक फेरा पूरा करेगी। यह ट्रेन केवल एक-एक ट्रिप के लिए चलेगी, इसलिए यात्रियों को जल्दी टिकट बुक करना होगा।

    कहां-कहां रुकेगी ट्रेन

    यह सुपरफास्ट ट्रेन 633 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे 35 मिनट में तय करेगी। इस दौरान यह कानपुर सेंट्रल, इटावा, टूंडला, अलीगढ़ और चिप्याना बुज़ुर्ग स्टेशनों पर रुकेगी। औसत गति 59.81 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर देगी।

    18 कोच की ट्रेन में करें सफर 

    इस ट्रेन में 18 कोच होंगे, जिसमें 8 जनरल स्लीपर, 5 जनरल, 2 स्लीपर सह गार्ड वैन, 2 एसी चेयर कार और 1 एसी चेयर कार विद लगेज वैन शामिल हैं। यह संरचना सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए उपयुक्त है और सीट की उपलब्धता बढ़ाती है।

    बोले, एनसीआर के जनसंपर्क अधिकारी

    उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि स्टेशनों पर नोटिस बोर्ड, उद्घोषणा प्रणाली के जरिए भी इस ट्रेन की जानकारी दी जा रही है। यात्रियों से अपील है कि वे तुरंत टिकट बुक करें, क्योंकि सीटें जल्दी भर सकती हैं। यह ट्रेन दीपावली के बाद की भीड़ में राहत देगी। अगर आप दिल्ली या प्रयागराज के बीच सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो इस सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में तुरंत सीट बुक करें और अपने सफर को आसान बनाएं।

