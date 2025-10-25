दिल्ली जाने के लिए स्पेशल ट्रेन प्रयागराज से आज रात 915 बजे रवाना होगी, कन्फर्म सीट तुरंत बुक करें, कल वापसी में भी सुविधा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। क्या आपको भी आज ही दिल्ली जाना है लेकिन ट्रेन में सीट नहीं मिल रही है तो परेशान मत हों । आज शनिवार यानी 25 अक्टूबर की रात प्रयागराज जंक्शन से एक विशेष ट्रेन चलने जा रही है, जिसमें आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी। अगर 26 अक्टूबर को दिल्ली से प्रयागराज आना है, तब भी इस ट्रेन में आरक्षित सीट मिल जाएगी।

दीवाली बाद यात्रियों की उमड़ी ट्रेनों में भीड़ त्योहार का मौसम आते ही ट्रेनों में सीट पाना मुश्किल हो जाता है। दीवाली के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने एक विशेष पहल की है। एनसीआर ने प्रयागराज जंक्शन (PRYJ) से नई दिल्ली (NDLS) के लिए सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन (04147/04148) चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 'ट्रेन ऑन डिमांड' (TOD) श्रेणी के तहत आज और कल चलेगी, जिससे यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने की राहत मिलेगी।

कब और कहां से चलेगी ट्रेन ट्रेन संख्या 04147 आज 25 अक्टूबर 2025 को रात 9:15 बजे प्रयागराज जंक्शन से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:20 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 04148 कल, 26 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए एक फेरा पूरा करेगी। यह ट्रेन केवल एक-एक ट्रिप के लिए चलेगी, इसलिए यात्रियों को जल्दी टिकट बुक करना होगा।

कहां-कहां रुकेगी ट्रेन यह सुपरफास्ट ट्रेन 633 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे 35 मिनट में तय करेगी। इस दौरान यह कानपुर सेंट्रल, इटावा, टूंडला, अलीगढ़ और चिप्याना बुज़ुर्ग स्टेशनों पर रुकेगी। औसत गति 59.81 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर देगी।

18 कोच की ट्रेन में करें सफर इस ट्रेन में 18 कोच होंगे, जिसमें 8 जनरल स्लीपर, 5 जनरल, 2 स्लीपर सह गार्ड वैन, 2 एसी चेयर कार और 1 एसी चेयर कार विद लगेज वैन शामिल हैं। यह संरचना सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए उपयुक्त है और सीट की उपलब्धता बढ़ाती है।