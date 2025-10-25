सऊदी अरब में फंसे प्रयागराज के युवक की भावुक अपील... मुझे मेरी मां के पास जाना है, पुलिस बोली- डीएम से करें शिकायत

संसू, जागरण, हंडिया (प्रयागराज)। सऊदी में फंसे प्रयागराज के अंकित उर्फ इंद्रजीत का प्रसारित वीडियो देखने वालों को भावुक रहा है। एक मिनट दो सेकेंड के वीडियो में अंकित अपने गांव का पता बताता है, लेकिन अपना नाम नहीं बताता है। वह बार-बार अपने मां के पास जाने और वीडियो शेयर करने की अपील करता है।

पुलिस युवक के घर गई, डीएम से शिकायत की सलाह दी प्रसारित वीडियो देखने के बाद गुरुवार को पुलिस उसके घर पहुंची। परिवार के सदस्यों को बताया गया कि वह जिलाधिकारी को इस संबंध में शिकायत करें तो दूतावास में बात होगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पर परिवारवालों ने कुछ नहीं कहा।

पिछले दिनों सऊदी अरब की राजधानी रियाद गया था सरायममरेज थाना क्षेत्र के शेखपुर छतौना गांव निवासी जय प्रकाश मजदूरी करते हैं। उनका बड़ा बेटा अंकित उर्फ इंद्रजीत और छोटा रंजीत है। अंकित ने हाईस्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की है। उसका विवाह पांच साल पहले कौशांबी के सरायअकिल खोपा गांव निवासी पिंकी से हुई है। उनका एक बेटा है। इसी माह के पहले सप्ताह में अंकित सऊदी अरब की राजधानी रियाद गया था। उसके कुछ दिन बाद इंटरनेट मीडिया पर यह वीडियो प्रसारित हुआ।

वीडियो के माध्यम से स्वदेश लौटने की अपील की दरअसल, पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा था। हालांकि दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। वीडियो सरायममरेज थाना क्षेत्र के शेखपुर छतौना गांव निवासी अंकित उर्फ इंद्रजीत का था। उसने भावुक वीडियो के माध्यम से स्वदेश लौटने की अपील की। अंकित ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया, जिसका उन्होंने खंडन किया।

पासपोर्ट एक व्यक्ति ने अपने पास रख लिया है... वीडियो में अंकित चरवाहा का काम करता दिखाई देता है। वह यह भी कहता है कि उसका पासपोर्ट एक व्यक्ति ने अपने पास रख लिया है। उधर, पीड़ित के घरवालों का कहना है कि अंकित से प्रतिदिन बात होती है। एसीपी हंडिया सुनील कुमार सिंह का कहना है कि वीडियो के आधार पर सरायममरेज पुलिस को पीड़ित के घर भेजा गया था। उन्हें जानकारी दी गई है। हालांकि बाद में वीडियो फेसबुक से डिलीट हो गया था।

पत्नी ने कहा, प्रतिदिन होती है बातचीत सऊदी में फंसे अंकित की पत्नी पिंकी ने कहा कि उसकी प्रतिदिन बात होती है। मां रंजू का कहना है कि बेटा पहली बार विदेश गया, जिसकी वजह से वह परेशान है। पत्नी और मां ने अंकित के आरोप को गलत बताया। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। उधर, अंकित का वीडियो इंटरनेट मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। इसको लेकर कई तरह की बात कही जा रही है।