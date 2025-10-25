प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, करछना में बिजली के पोल से टकराई बाइक, सवार युवक की मौत, 7 माह का बेटा हुआ अनाथ
प्रयागराज के करछना में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक राजकुमार केसरवानी की बिजली के पोल से टकराकर मौत हो गई। वह शहर से दुकान का सामान लेकर लौट रहा था। इस घटना में राजकुमार का सात माह का बेटा अनाथ हो गया। राजकुमार की डेढ़ वर्ष पूर्व शादी हुई थी। परिवार में गम का माहौल है।
संसू, जागरण, करछना (प्रयागराज)। गंगापार के करछना थाना क्षेत्र में शुक्रवार दर्दनाक हादसा हो गया। रात के अंधेरे में डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उसकी डेढ़ वर्ष पूर्व शादी हुई थी। एक सात माह का बेटा है।
बीरपुर गांव का रहने वाला था राजकुमार
करछना क्षेत्र के बीरपुर गांव निवासी बसंत लाल केसरवानी का 30 वर्षीय बेटा राजकुमार केसरवानी उर्फ दीनू केसरवानी की मौत हो गई है। दीनू केसरवानी की बीरपुर बाजार में बीते कई वर्षों से इलेक्ट्रानिक्स की दुकान है।
इलेक्ट्रानिक्स दुकान का सामान लेकर लौट रहा था
बताया जाता है कि शुक्रवार को इलेक्ट्रानिक्स की दुकान का सामान लेने के लिए राजकुमार शहर गया था। वहां से रात करीब नौ बजे बाइक से घर लौट रहा था। घर से करीब एक किलोमीटर पहले खाई गांव के सामने मार्ग के बगल लगे बिजली पोल से उसकी बाइक टकरा गई। इससे मौके पर ही मौत हो गई।
परिवार में गमगीन माहौल
आसपास के जुटे ग्रामीणों ने उसकी शिनाख्त की और पुलिस व राजकुमार केसरवानी के परिवार के लोगों को सूचित किया। रोते-बिलखते स्वजन वहां पहुंचे। राजकुमार की पत्नी कृति केसरवानी व अन्य परिवारीजन गमगीन हैं।
राजकुमार के भाई व बहन की हो चुकी है मौत
राजकुमार के पिता बसंत लाल केसरवानी मजदूरी करते हैं। इनके तीन तीन बेटे व एक बेटी थी। दूसरे नंबर के बेटे की दो वर्ष पूर्व दिल्ली से घर वापस आते समय ट्रेन में निधन हो गया था। जबकि इकलौती बेटी ने पांच वर्ष पूर्व फंदे पर लटक कर खुदकुशी कर ली थी। अब बसंत लाल के एक बेटा वीरेंद्र केसरवानी है।
