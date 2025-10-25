भाजपा प्रदेश भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रयागराज में बोले- अपने कामकाज के बल पर बिहार में चुनाव लड़ रहा है एनडीए

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भाजपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का शनिवार को प्रयागराज आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए अपने कामकाज के बल पर चुनाव लड़ रहा है। गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही है।

संगठन के कार्यों की समीक्षा को पहुंचे संगम नगरी शनिवार को प्रयागराज में संगठन के कार्यों की समीक्षा के लिए पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा के बिहार की जनता को तय करना है कि वर्ष 1990 से वर्ष 2005 का दौर चाहिए या फिर वर्ष 2005 के बाद जो बदलाव हुआ है, उसको पसंद करेंगे। संगठन से संबंधित सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद पहले प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है।