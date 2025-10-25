भाजपा प्रदेश भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रयागराज में बोले- अपने कामकाज के बल पर बिहार में चुनाव लड़ रहा है एनडीए
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रयागराज में कहा कि बिहार में एनडीए अपने कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ रहा है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की बात कही। भाजपा सरदार पटेल को राष्ट्र की चेतना का केंद्र मानती है और उनकी जयंती पर उन्हें याद किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भाजपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का शनिवार को प्रयागराज आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए अपने कामकाज के बल पर चुनाव लड़ रहा है। गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही है।
संगठन के कार्यों की समीक्षा को पहुंचे संगम नगरी
शनिवार को प्रयागराज में संगठन के कार्यों की समीक्षा के लिए पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा के बिहार की जनता को तय करना है कि वर्ष 1990 से वर्ष 2005 का दौर चाहिए या फिर वर्ष 2005 के बाद जो बदलाव हुआ है, उसको पसंद करेंगे। संगठन से संबंधित सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद पहले प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है।
बोले- सरदार पटेल इतिहास नहीं, राष्ट्र की चेतान के केंद्र
उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम होने हैं। इसको लेकर भी आज रणनीति तय की जाएगी। स्कूल-कालेज से लेकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयोजन के माध्यम से सरदार पटेल को हम याद करेंगे, क्योंकि भाजपा का मानना है कि सरदार पटेल इतिहास नहीं, बल्कि राष्ट्र की चेतना के केंद्र हैं।
