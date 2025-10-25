Prayagraj Airport : प्रयागराज एयरपोर्ट से कई उड़ानों का 26 अक्टूबर से तो कुछ का 28 से बदलेगा समय, नई शीतकालीन समय-सारिणी जारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी यानी प्रयागराज से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) की शीतकालीन समय-सारिणी 26 अक्टूबर, 2025 से लागू हो रही है। इस बदलाव के तहत कुछ उड़ानों का समय 26 अक्टूबर से बदलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यात्रियों की सुविधा और मौसम के तहत होगा बदलाव वहीं एलाइंस एयर की दिल्ली और बिलासपुर उड़ानें तथा इंडिगो की हैदराबाद और भुवनेश्वर उड़ानें 28 अक्टूबर 2025 से नई समय-सारिणी के अनुसार संचालित होंगी। यह बदलाव यात्रियों की सुविधा और मौसम के हिसाब से किया जा रहा है, ताकि उड़ानें समय पर और सुरक्षित रहें।

एलाइंस एयर ने किया अहम बदलाव एलाइंस एयर ने भी अपनी विमान सेवा में अहम बदलाव किया है। एलाइंस एयर की दिल्ली से प्रयागराज आने वाली उड़ान 28 अक्टूबर, 2024 से 17 मार्च, 2026 तक सुबह 9:40 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। इसके बाद यह विमान 10:05 बजे बिलासपुर के लिए उड़ान भरेगा। वहीं, बिलासपुर से आने वाली उड़ान 30 अक्टूबर, 2025 से 26 मार्च, 2026 तक सुबह 10:45 बजे प्रयागराज आएगी और 11:10 बजे वापस बिलासपुर के लिए रवाना होगी।

विमानों के आने और जाने का समय देखें इसके अलावा, बिलासपुर की दूसरी उड़ान शाम 4:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी और 5:05 बजे वापस बिलासपुर के लिए उड़ान भरेगी। यह समय-सारिणी 29 अक्टूबर, 2025 से 25 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी। एलाइंस एयर की दिल्ली और बिलासपुर उड़ानों में 70-70 सीटें उपलब्ध हैं, जो यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव देती हैं।

इंडिगो की उड़ानों में यह हुआ बदलाव इंडिगो एयरलाइंस की भुवनेश्वर से प्रयागराज आने वाली उड़ान 28 अक्टूबर, 2025 से 26 मार्च, 2026 तक सुबह 11:00 बजे पहुंचेगी और 11:35 बजे वापस भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरेगी। इस उड़ान में 78 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं, हैदराबाद से आने वाली इंडिगो की उड़ान दोपहर 12:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी और 1:15 बजे वापस हैदराबाद के लिए रवाना होगी। इस उड़ान में 186 सीटें हैं, जो यात्रियों को अधिक विकल्प प्रदान करती हैं। यह समय-सारिणी भी 28 अक्टूबर, 2025 से 26 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी।

अन्य उड़ानों का समय 26 अक्टूबर से बदलेगा प्रयागराज से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली के लिए इंडिगो की उड़ानें 26 अक्टूबर, 2025 से शीतकालीन समय-सारिणी के अनुसार संचालित होंगी। बेंगलुरु के लिए इंडिगो की उड़ान में 232 सीटें, मुंबई के लिए 186 सीटें और अकासा एयर की मुंबई उड़ान में 189 सीटें उपलब्ध हैं। ये उड़ानें यात्रियों को बड़े शहरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।