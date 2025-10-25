Language
    प्रयागराज: मकान विवाद में हिंसक झड़प, दो घायल

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 12:29 PM (IST)

    प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के पास मकान के विवाद में दो पक्षों में लाठी-डंडे चले, जिसमें दो लोग घायल हो गए। अदालत के स्थगन आदेश के बावजूद एक पक्ष ने निर्माण कार्य शुरू किया, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को थाने ले गई और मामले की जांच कर रही है।

    प्रयागराज में संपत्ति विवाद हिंसक हो गया, मारपीट में दो लोग घायल हो गए। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के कर्नलगंज थाना इलाके में ईश्वर शरण डिग्री कालेज के पास मकान के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। इस दौरान दो लोग जख्मी हो गए। मारपीट का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    ईश्वर शरण डिग्री कालेज के पास का मामला 

    बताया गया है कि कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ईश्वर शरण डिग्री कालेज के पास रहने वाले कुछ लोग रोड पटरी पर दुकान लगाते हैं। एक मकान और जमीन को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा है। अदालत से मामले में स्थगन आदेश भी था।

    एक पक्ष निर्माण कार्य शुरू किया तो दूसरे ने किया विरोध 

    स्थगल आदेश के बावजूद एक पक्ष ने इस जमीन पर गेट लगाते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस पर दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों से कई लोग आमने-सामने आ गए। इसके बाद उनके बीच लाठी-डंडा चलने लगा, जिससे दो लोग घायल हो गए।

    मौके पर पहुंची पुलिस छीनबीन कर लौट गई 

    हंगामा मचने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान छानबीन करने के बाद पुलिस वापस लौट गई। इसी बीच किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई।

    दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस थाने ले गई

    कर्नलगंज थाने के एसएसआइ ताराचंद का कहना है कि जमीन पर गेट लगाने को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों को पकड़कर थाने लाया गया है। उनसे पूछताछ के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।