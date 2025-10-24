UP Bar Council Chunav 2025-26 : उप्र बार कौंसिल चुनाव की तिथि घोषित, 14 नवंबर से नामांकन, जनवरी में होगा मतदान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। UP Bar Council Chunav उप्र बार कौंसिल के बहुप्रतीक्षित चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। आगामी 14 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक अलग-अलग जिलों में मतदान कराया जाएगा। मतगणना फरवरी में होगी। इसकी तिथि अभी तय नहीं है। कुल 25 सदस्यों का चुनाव होगा। प्रत्याशी को इस बार डेढ़ लाख रुपये नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।

20 व 21 नवंबर को नामांकन प्रपत्र की जांच होगी UP Bar Council Chunav उप्र बार कौंसिल के सचिव सह चुनाव अधिकारी राम किशोर शुक्ल ने सत्र 2025-26 के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके अनुसार 14 से 19 नवंबर तक महर्षि दयानंद मार्ग इलाहाबाद (प्रयागराज) में नामांकन पत्र लिए जाएंगे। इसी कार्यालय में क्रमश:20 व 21 नवंबर को नामांकन प्रपत्र की जांच होगी। नाम वापसी 26 नवंबर शाम पांच बजे तक होगी। प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन अगले दिन यानी 27 नवंबर को होगा। लगभग एक महीने की अवधि प्रचार के लिए मिलेगी।

प्रयागराज व लखनऊ में मतदान होगा UP Bar Council Chunav इलाहाबाद (प्रयागराज) में बार कौंसिल परिसर तथा लखनऊ में हाई कोर्ट खंडपीठ प्रांगण में मतदान सुबह 10 से शाम पांच बजे तक होगा। अन्य जिलों में इसी समय में जनपद मुख्यालय तथा जनपद की आउटलाइंग मुंसिफ कोर्ट में अधिवक्ता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव अधिकारी के अनुसार 12 सदस्यों के लिए 23 अक्टूबर 2025 तक कम से कम 10 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।