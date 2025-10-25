Language
    Prayagraj University : पीसीबी छात्रावास रैगिंग प्रकरण में निलंबित 18 छात्रों का भविष्य दांव पर, अंतिम निर्णय जल्द

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:28 PM (IST)

    इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी छात्रावास में रैगिंग के मामले में निलंबित 18 छात्रों का भविष्य अधर में है। उनके परिवारों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को हलफनामा सौंपा है। कुलपति जल्द ही अनुशासन परिषद की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लेंगी। एसएसएल छात्रावास में भी रैगिंग की घटना के बाद 16 छात्र निलंबित हैं। केपीयूसी छात्रावास में अवैध निवासियों को हटाने की तैयारी है।

    इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन पीसीबी हास्टल में चर्चित रैगिंग मामले में निलंबित छात्रों पर अंतिम निर्णय शीघ्र लेगा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इवि) के पीसीबी छात्रावास में हुए चर्चित रैगिंग प्रकरण में अब अंतिम निर्णय की उलटी गिनती शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा रैगिंग के आरोप में निलंबित किए गए 18 छात्रों के मामले में कुलपति जल्द ही अंतिम फैसला लेंगी। यह निर्णय इन छात्रों द्वारा दिए गए संयुक्त शपथपत्र और जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर होगा।

    स्वजन विश्वविद्यालय प्रशासन से राहत की लगाई थी गुहार 

    20 सितंबर को पीसीबी छात्रावास में रैगिंग की शिकायत सामने आने पर विश्वविद्यालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए 18 छात्रों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। कार्रवाई के बाद इन छात्रों के स्वजन और अभिभावकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मानवीय आधार पर राहत की गुहार की थी। इसके बाद प्रशासन ने छात्रों व उनके परिजनों को संयुक्त शपथपत्र देने का विकल्प दिया था कि भविष्य में वे किसी भी अनुशासनहीन गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।

    अनुशासन परिषद की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय

    निलंबित 18 छात्रों और अभिभावकों की ओर से संयुक्त शपथपत्र जमा कर दिया गया है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सशर्त निलंबन वापसी, सीमित अवधि के लिए बहाली या केवल छात्रावास से निष्कासन जैसी संभावित कार्रवाई पर विचार कर रहा है। अंतिम निर्णय कुलपति द्वारा अनुशासन परिषद की सिफारिशों के आधार पर लिया जाएगा। 

    एसएसएल छात्रावास प्रकरण भी जुड़ा

    विश्वविद्यालय के एसएसएल छात्रावास में आठ अक्टूबर को रैगिंग की एक अन्य घटना में 16 छात्रों को निलंबित कर जांच जारी है। इन छात्रों को 30 अक्टूबर तक अपना पक्ष कुलानुशासक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि कुलपति एसएसएल छात्रावास में छात्रों की ओर से दिए गए पक्ष और जांच समिति की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद संभवत: दोनों छात्रावासों के प्रकरण पर एक साथ कोई निर्णय लेंगी। उधर सोमवार से छात्रावासों में एंटी-रैगिंग सेल को सक्रिय करने के निर्देश भी दिए हैं। 

    केपीयूसी छात्रावास में वैध छात्रों का आवंटन जल्द

    केपीयूसी छात्रावास में लगातार हुई मारपीट की घटनाओं के बाद अब जल्द ही वैध छात्रों की सूची तैयार होगी और इसके बाद अवैध अंतेवासियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इवि प्रशासन के अनुसान नवंबर के पहले सप्ताह में आवंटन प्रक्रिय शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही छात्रावास में वैध अंतेवासी रह जाएंगे। इस दौरान छात्रावासों में हुई तोड़फोड़ का आंकलन किया गया है।

