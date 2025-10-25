शाबाशी लेने के लिए प्रयागराज के सरकारी विभाग ने करा दिया पौधारोपण, फोटो सेशन भी किया, अब DM ने मांगी रिपोर्ट तो खुल रही पोल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। महीनों कागजों पर तैयारियां हुईं। मानसून आते ही सरकारी विभाग सक्रिय हो गए। स्कूल, कालेज, पंचायत भवन, सड़क और गांवों में खाली पड़ी सरकारी जमीनें, जिसे जहां जगह मिली वहां पौधे रोपित करा दिए। फोटोसेशन भी खूब हुआ। पौधा लगाते हुए तो किसी ने उसे सींचने की तस्वीरें अधिकारियों को भेजी। अब जब उन्हीं पौधों की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट डीएम ने तलब की तो जिम्मेदार किनारा कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मानसून सीजन में चला था महाअभियान दरअसल बीते मानसून के दौरान पौधारोपण का महाअभियान चला था। वन विभाग समेत 24 विभागों ने मिलकर पूरे जनपद में 73,15,160 पौधे लगवाए थे। सबसे अधिक 29,87,000 पौधे ग्राम्य विकास और 22,45,300 पौधे वन विभाग ने लगवाए थे।

डीएम ने जांच के दिए थे आदेश धरातल पर कुछ काम हुआ या सिर्फ फाइलों में पौधारोपण करा दिया गया, इसी का पता लगाने के लिए डीएम मनीष कुमार वर्मा ने जांच के आदेश दिए थे। 32 जिला स्तरीय अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। यह अधिकारी भी पौधारोपण में शामिल थे। इन्हें एक दूसरे के कार्यों का सत्यापन करना था। डीएफओ को इसका नोडल बनाया गया था।

क्या पौधारोपण में धांधली हुई थी... 15 दिन के अंदर संबंधित अधिकारियों से सत्यापन की रिपोर्ट मांगी गई थी। जिम्मेदारों ने पौधारोपण का सत्यापन करके रिपोर्ट देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस आदेश को जारी हुए करीब डेढ़ महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक महज चार विभागों की रिपोर्ट आई है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पौधारोपण में हुई धांधली पर परदा डालने के लिए अधिकारियों ने डीएम के आदेश को दबा दिया है।

इन विभागों ने कराया था पौधारोपण वन विभाग, पर्यावरण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व, पंचायतीराज, आवास विकास, औद्योगिक विकास, नगर विकास, लोक निर्माण, सिंचाई, सिंचाई एवं जल संसाधन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, कृषि विभाग, पशुपालन, सहकारिता, उद्योग, ऊर्जा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, परिवहन, रेलवे, रक्षा और उद्यान विभाग समेत अन्य महकमों ने पौधारोपण किया था।