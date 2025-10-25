Language
    प्रयागराज में पांचवीं-आठवीं के बाद 1,080 छात्रों ने छोड़ी पढ़ाई, परिषदीय विद्यालयों के चौंकाने वाले हैं आंकड़े

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:01 PM (IST)

    प्रयागराज में, परिषदीय विद्यालयों के 1,080 विद्यार्थियों ने पांचवीं या आठवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। बेसिक स्कूलों के ड्राप बाक्स में 29,498 विद्यार्थी सक्रिय हैं, जिनमें से कुछ अन्य विद्यालयों में पंजीकृत हैं पर इम्पोर्ट नहीं किए गए। परियोजना कार्यालय के अनुसार, कोरांव में सबसे अधिक 3,713 विद्यार्थी ड्राप बाक्स में हैं। शिक्षा विभाग इन विद्यार्थियों को वापस स्कूल लाने का प्रयास कर रहा है।

    Hero Image

    प्रयागराज के परिषदीय विद्यालयों के पांचवीं या आठवीं के बाद 1,080 छात्र-छात्राओं को ड्रा आउट के रूप में चिह्नित किया गया है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ने, नियमित स्कूल भेजने, उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास के बाद भी जिले में 1,080 बच्चे ऐसे हैं जो पांचवीं या आठवीं के बाद स्कूल छोड़ दिए हैं। यह आंकड़ा वर्तमान सत्र में मात्र परिषदीय विद्यालयों का है।

    1,080 छात्र-छात्राएं ड्राप आउट के रूप में चिह्नित

    बेसिक स्कूलों के ड्राप बाक्स में कुल 29,498 विद्यार्थी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। 1,080 छात्र-छात्राओं को ड्राप आउट के रूप में चिह्नित किया गया है जबकि 21,360 विद्यार्थी जो ड्राप बाक्स में हैं, किसी न किसी विद्यालय में पंजीकृत हैं लेकिन अभी उन्हें संबंधित स्कूल में इम्पोर्ट नहीं किया गया है।

    3,015 विद्यार्थियों के बारे में अतिरिक्त सूचना नहीं 

    3,015 विद्यार्थी किसी अन्य मोड में हैं अर्थात वे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उनके बारे में किसी तरह की अतिरिक्त सूचना नहीं है, जिससे वे ड्राप बाक्स में दिखाई दे रहे हैं। 4042 विद्यार्थी जनपद से चले गए हैं जिससे वे ड्राप बाक्स में हैं। उनका विवरण भी संबंधित शिक्षकों के पास उपलब्ध न होने के कारण इंपोर्ट नहीं किया जा सका है।

    परियोजना कार्यालय से जारी विवरण

    परियोजना कार्यालय से जारी विवरण के अनुसार प्रयागराज में कुल 29,498 सक्रिय विद्यार्थी ड्राप बाक्स में हैं। विकास खंडवार देखें तो सब से अधिक संख्या कोरांव में 3,713 है। शंकरगढ़ में 2,120, चाका विकासखंड में 2,345 विद्यार्थी ड्राप बाक्स में दिख रहे हैं।

    इन विकास खंडों का देखें आंकड़ा 

    अन्य विकास खंडों की बात करें तो बहादुरपुर में 1,865, बहरिया में 1,373, भगवतपुर में 1,493, धनूपुर में 1,321, हंडिया में मात्र 38, होलागढ़ में 439, जसरा में 14,48ा, करछना में 1,305, कौधियारा द्वितीय में 375, कौधियारा में 1,205, कौड़िहार प्रथम में 340, मांडा में 2,014, मऊआइमा में 760, मेजा में 1,371, नगर क्षेत्र में 1,186, फूलपुर में 1,107, प्रतापपुर में 1,285, सहसों में 666, सोरांव में 671, श्रृंगवेरपुर में 568 और उरुवा में 372 विद्यार्थी ड्राप बाक्स में हैं।

    टोटल ड्राप आउट विद्यार्थियों का विवरण 

    यदि टोटल ड्राप आउट अर्थात स्कूल छोड़ने वालों की बात करें तो शंकरगढ़ विकास खंड में सबसे अधिक 345 विद्यार्थी हैं। बहादुरपुर में 14, बहरिया में 17, भगवतपुर में 18, चाका में 36, धनूपुर में दो, हंडिया में शून्य, होलागढ़ में 62, जसरा में 41, करछना में 47, कौधियारा द्वितीय में एक, कौधियारा में 17, कौड़िहार प्रथम में 63, कोरांव में 71, मांडा में 19, मऊआइमा में 15, मेजा में 16, नगर क्षेत्र में 27, फूलपुर में 56, प्रतापपुर में 40, सहसों में 15, सैदाबाद में 15, सोरांव में 72, श्रृंगवेरपुर में 34 और उरुवा में 37 विद्यार्थी स्कूल छोड़ चुके हैं।

    क्या कहते हैं प्रयागराज के बीएसए

    बीएसए देवव्रत सिंह कहा कहना है कि ड्राप बाक्स से विद्यार्थियों की संख्या शून्य करने के लिए निरंतर प्रयास चल रहा है। जो छात्र छात्राएं पढ़ाई छोड़ चुके हैं उन्हें फिर से चिह्नित कर आपरेशन शारदा के तहत स्कूल से जोड़ने का प्रयास होगा।

