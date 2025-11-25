प्रयागराज के फाफामऊ गंगा पुल पर भीषण सड़क हादसे में साले-बहनोई की दर्दनाक मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

संसू, फाफामऊ (प्रयागराज)। फाफामऊ गंगा पुल पर सोमवार देर रात भीषण हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वह शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। मरने वाले साले और बहनोई थे।

सीसीटीवी फुटेज से वाहन चालक की तलाश हादसे के बाद राहगीरों की सूचना पर पहुंची फाफामऊ पुलिस ने शवाें को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण को भेजा। वहीं कार्रवाई करते हुए अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना की हकीकत जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वाहन चालक के बारे में पता लगा लिया जाएगा।

रिश्तेदार के घर वैवाहिक समारोह में शामिल होने गए थे दोनों झूंसी थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती निवासी 24 वर्षीय राहुल कुमार पुत्र विजय बहादुर अपने बहनोई सनी कुमार पुत्र शंभू नाथ निवासी सादियाबाद, थाना कर्नलगंज के साथ सोमवार रात फाफामऊ के कांशीराम कालोनी में रिश्तेदार के यहां आयोजित वैवाहिक समारोह में शामिल होने गए थे। देर रात दोनों बाइक से घर लौटने लगे।