    प्रयागराज के फाफामऊ गंगा पुल पर भीषण सड़क हादसे में साले-बहनोई की दर्दनाक मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 12:51 PM (IST)

    प्रयागराज के फाफामऊ गंगा पुल पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार साले और बहनोई की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों एक शादी समारोह से लौट रहे थे। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज से उसकी तलाश कर रही है। मृतकों की पहचान राहुल कुमार और सनी कुमार के रूप में हुई है।

    प्रयागराज में भीषण हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, वे साले-बहनोई थे।

    संसू, फाफामऊ (प्रयागराज)। फाफामऊ गंगा पुल पर सोमवार देर रात भीषण हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वह शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। मरने वाले साले और बहनोई थे।  

    सीसीटीवी फुटेज से वाहन चालक की तलाश 

    हादसे के बाद राहगीरों की सूचना पर पहुंची फाफामऊ पुलिस ने शवाें को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण को भेजा। वहीं कार्रवाई करते हुए अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना की हकीकत जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वाहन चालक के बारे में पता लगा लिया जाएगा।

    रिश्तेदार के घर वैवाहिक समारोह में शामिल होने गए थे दोनों 

    झूंसी थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती निवासी 24 वर्षीय राहुल कुमार पुत्र विजय बहादुर अपने बहनोई सनी कुमार पुत्र शंभू नाथ निवासी सादियाबाद, थाना कर्नलगंज के साथ सोमवार रात फाफामऊ के कांशीराम कालोनी में रिश्तेदार के यहां आयोजित वैवाहिक समारोह में शामिल होने गए थे। देर रात दोनों बाइक से घर लौटने लगे।

    थानाध्यक्ष फाफामऊ बोले- वाहन चालक की हो रही तलाश

    फाफामऊ गंगापुल पर पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार से आए वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना की जानकारी दोनों के घरवालों को मिली तो वह बिलखते हुए मौके पर पहुंचे। फाफामऊ थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लिया गया है। आरोपित वाहन चालक की तलाश की जा रही है। 

