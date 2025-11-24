प्रयागराज की गोशालाओं में मवेशी मिले दुर्गति के शिकार, लापरवाही बरतने पर निलंबित होंगे संबंधित गांवों के दो सचिव

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। लगातार मिल रहीं शिकायतों पर प्रभारी सीडीओ ने प्रतापपुर ब्लाक क्षेत्र की दो गोशालाओं की जांच कराई थी। इसमें दोनों ही जगह व्यवस्थाएं ध्वस्त व मवेशी दुर्गति के शिकार मिले। इस पर दोनों गांवों के सचिवों के निलंबन की संस्तुति की गई है। इसमें एक सचिव की मूल तैनाती बरेली में है।

प्रतापपुर के बसनेहटा व अलावलपुर गांव की गोशालाएं प्रतापपुर ब्लाक क्षेत्र की बसनेहटा और अलावलपुर ग्राम पंचायतों में गोशालाएं हैं। इन दोनों ही गोशालाओं में मवेशियों की देखरेख में लापरवाही की शिकायत लगातार प्रशासन के पास पहुंच रहीं थी। इस पर प्रभारी सीडीओ जीपी कुशवाह ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. शिवनाथ यादव से इसकी जांच कराई।

सीवीओ को दो बार की जांच में अव्यवस्था मिली करीब 20 दिन के अंदर दो बार सीवीओ गोशालाओं की जांच करने पहुंचे। दोनों ही बार व्यवस्थाएं चौपट मिलीं। गोशालाओं में भूसा, हरा चारा, पशुआहार, चोकर आदि मिला नहीं। पशुओं को पुआल की कुट्टी खिलाई जा रही थी। पानी की टंकियों में काई की मोटी परत जमी थी। एक जगह पानी की टंकी में हड्डी पड़ी मिली। कई पशु बीमारी से बेहाल थे। गोशालाओं में कोई दस्तावेज भी नहीं थे।