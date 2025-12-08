Language
    स्क्रैप कारोबारी पर एसिड फेंक 2.50 लाख रुपये लूटने वाले गिरफ्तार, प्रयागराज पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ा

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    प्रयागराज के सिविल लाइंस पुलिस ने थार्नहिल रोड से दो बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक स्क्रैप कारोबारी पर हमला करके 2.50 लाख रुपये लूटे थे। पुलि ...और पढ़ें

    प्रयागराज की सिविल लाइंस पुलिस की गिरफ्त में स्क्रैप व्यापारी को लूटने वाले आरोपित। सौजन्य : पुलिस मीडिया सेल

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सिविल लाइंस पुलिस ने थार्नहिल रोड से दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट के दो लाख रुपये व तीन माेबाइल बरामद किया गया। दोनों ने प्रयागराज जंक्शन के समीप स्क्रैप कारोबारी पर हमला कर 2.50 लाख रुपये की लूट की थी। एसिड भी फेंका था।

    ठेकेदारी की रंजिश में किया था हमला 

    सिद्धार्थनगर जनपद के बंजरहवां डोमरियागंज निवासी सालिकराम 22 नवंबर को प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर दस के समीप स्क्रैप का माल ट्रक में लदवाने आए थे। आरोप है कि ठेकेदारी की रंजिश को लेकर अकरम खान निवासी ग्राम घुरुऊजोत थाना तेतरी जनपद नौगढ़ बिहार और वीरेंद्र यादव निवासी मिझया, मेजा ने सालिकराम पर लाठी-डंडा से हमला कर दिया।

    पेड़ से बांधकर जमकर की थी पिटाई

    सालिकराम को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। चेहरे पर एसिड फेंक दिया। इसके बाद उनके पास मौजूद 2.50 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए थे। सिविल लाइंस पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी।

    लूट के दो लाख रुपये व मोबाइल बरामद

    इंस्पेक्टर रामाश्रय यादव को रविवार सुबह जानकारी मिली कि दोनों थार्नहिल रोड की तरफ जाने वाले हैं। खबर पाते ही उन्होंने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद लूट के दो लाख रुपये व एक आइफोन समेत तीन माेबाइल फोन बरामद किया गया। 

    इवि के पूर्व महामंत्री के सामान चोरी के आरोपित धराए

    इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री निर्भय द्विवेदी की चेन, घड़ी, नकदी समेत कार चोरी करने वाराणसी के थाना राजा तालाब के सिहोरवां निवासी आरोपी दिव्यांश कुमार सिंह को जार्जटाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी की चेन बेचने वाले कोतवाली चौक ठठेरी बाजार निवासी अमर केसरवानी को भी पकड़ा है। पुलिस ने चोरी की जंजीर, अंगूठी, घड़ी, 4540 रुपये नकद व कार भी बरामद की है।

    कार, आभूषण व नकदी चोरी हुई थी

    बाघम्बरी गद्दी अल्लापुर निवासी निर्भय द्विवेदी दो दिन पहले अपने दोस्त के अल्लापुर स्थित फ्लैट में सोने चले गए। इस दौरान उनकी चेन, अंगूठी, घड़ी, 20 हजार नकदी व कार चोरी हो गई थी। पूछताछ में आरोपित दिव्यांश ने बताया कि वह अक्सर यहां आता-जाता था। घटना वाले दिन सुबह करीब पांच बजे आया तो देखा कि सभी सामान मेज पर रखे थे, जिस कारण उसने चोरी कर लिया।

